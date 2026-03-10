Convocado sorpresa: Luis Fernando Tena volverá a llamar a este jugador en Guatemala para los amistosos con Argelia y Perú

La selección de Guatemala se prepara para afrontar sus primeros partidos oficiales del segundo ciclo de Luis Fernando Tena. Después de perder 0-1 ante Canadá en enero (fuera de la fecha FIFA), los chapines buscarán redimirse frente a la mundialista Argelia, el viernes 27 de marzo, y contra Perú, el martes 31.

Esta vez, el estratega mexicano sí podrá contar con las figuras de la Bicolor que militan en el extranjero. Pero también dejará cierto margen para ver de cerca y probar a algún que otro jugador “nuevo” en una nómina que no presentaría cambios sustanciales para los amistosos que albergarán Italia y España, respectivamente.

La gran novedad en la convocatoria de Guatemala

Según adelantó el medio Ciudad Deportiva, Luis Fernando Tena volverá a citar casi un año después a Allen Yanes. El lateral derecho de 28 años, que milita en Mixco, sumó minutos con Guatemala por última vez el 23 de marzo de 2025, en el triunfo 2-0 sobre Guyana por la clasificación a la Copa Oro.

Yanes, con pasado en clubes como Antigua GFC (allí debutó), New York RB II de la MLS Next Pro y Comunicaciones, viene de ganarse la titularidad en el carril diestro de la defensa del equipo que dirige Fabricio “Chapa” Benítez, aunque también jugó como zaguero.

En lo que va del Torneo Clausura 2026, el nacido en Los Ángeles acumula una asistencia a lo largo de 713 minutos. Y se encuentra ante una gran oportunidad para convencer a Tena de que es el indicado para competir con José “Caballo” Morales por el puesto con miras a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Además, esta inminente convocatoria representa un reconocimiento para Yanes, quien en marzo del año pasado, después de jugar con la Azul y Blanco, sufrió una fractura de tibia y peroné que lo alejó de las canchas durante la segunda vuelta del Clausura 2025 y todo el Apertura 2025.

