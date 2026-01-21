“Yo les escribí”, se fue de Olimpia y ahora le pide una oportunidad a Eduardo Espinel para retirarse en el club

Germán “El Patón” Mejía hizo una impactante revelación al contar que le pidió una oportunidad a Olimpia para poder retirarse en el club; sin embargo Eduardo Espinel es quien tiene la última palabra.

“Me quiero retirar la verdad, hay cosas en el fútbol que muchos las ocultamos y pues pasé una situación en la UPN complicadas, sobre esas cosas que no se pueden hablar”, inició contando Mejía.

Posteriormente amplió que está entrenando con el Arsenal de la segunda división de Honduras; aunque las ofertas siguen sin llegar a un acuerdo final.

Germán Mejía le escribió a Olimpia

“Con todo el respeto a los demás equipos, fuera de Olimpia hace mucho frío en todos los aspectos y ahí te das cuenta que te equivocaste”, aseguró Germán Mejía.

Al mismo tiempo añadió que tiene buena relación con la directiva de Olimpia; sin embargo, el entrenador uruguayo es el actual mandamás del plantel y él es quien toma las determinaciones.

“Tengo buena relación con la directiva y pregunté. No ellos a mí, yo a ellos para ver si había una oportunidad y terminar donde nací, solo hablé pidiendo una oportunidad, pero el entrenador es el que manda”, cerró Mejía.

Durante su último tramo, Germán Mejía pasó por Pérez Zeledón de Costa Rica, Municipal Limeño de El Salvador, UPNFM y Real España en Honduras.