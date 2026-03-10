Es tendencia:
“Reservado”: el convocado sorpresa de José Francisco Molina que nadie esperaba en la Selección de Honduras ante Perú

El español José Francisco Molina comienza a dar sorpresas en su listado para el amistoso contra Perú el 31 de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco Molina va armando su convocatoria para el amistoso contra Perú.
José Francisco Molina va armando su convocatoria para el amistoso contra Perú.

El seleccionador de Honduras no para de trabajar, y desde Uruguay han confirmado una noticia importante para el partido amistoso contra Perú, que se disputará el próximo 31 de marzo en España.

El periodista uruguayo Guille López ha revelado que Darlin Mencía, exjugador de Real España y actualmente en el Montevideo Wanderers, será convocado para el debut del DT español.

Darlin Mencía en la lista de José Francisco Molina

El seleccionador catracho tiene entre 50 y 55 jugadores en una prelista para el partido, y día tras día va eligiendo a los convocados para enfrentar a Perú.

Darlin Mencía, futbolista de Wanderers, ha sido reservado por la selección de Honduras para el partido frente a Perú”, comentó Guille López.

Mencía se unirá a los tres jugadores que ya fueron confirmados por Molina: el mediocampista Kervin Arriaga y los extremos Luis Palma y Dereck Moncada.

Mencía decidió dejar Real España para dar el salto a Uruguay y firmar con el Montevideo Wanderers. Jeaustin Campos quería que se quedara, pero él optó por seguir su camino.

Con 22 años, Darlin es uno de los futbolistas a los que Molina podría darle proyección y ayudarlo a crecer.

Datos clave

  • José Francisco Molina ha convocado a Darlin Mencía, defensor del Montevideo Wanderers.
  • Mencía es uno de los defensores con mayor proyección en Honduras.
  • Es el cuarto jugador confirmado en la lista de Molina, después de Kervin Arriaga, Luis Palma y Dereck Moncada.

