“Reservado”: el convocado sorpresa de José Francisco Molina que nadie esperaba en la Selección de Honduras ante Perú

El seleccionador de Honduras no para de trabajar, y desde Uruguay han confirmado una noticia importante para el partido amistoso contra Perú, que se disputará el próximo 31 de marzo en España.

El periodista uruguayo Guille López ha revelado que Darlin Mencía, exjugador de Real España y actualmente en el Montevideo Wanderers, será convocado para el debut del DT español.

ver también “En España”: Francis Hernández confirma lo que Honduras decidió sobre Keyrol y Maynor Figueroa ya lo sabe

Darlin Mencía en la lista de José Francisco Molina

El seleccionador catracho tiene entre 50 y 55 jugadores en una prelista para el partido, y día tras día va eligiendo a los convocados para enfrentar a Perú.

“Darlin Mencía, futbolista de Wanderers, ha sido reservado por la selección de Honduras para el partido frente a Perú”, comentó Guille López.

Mencía se unirá a los tres jugadores que ya fueron confirmados por Molina: el mediocampista Kervin Arriaga y los extremos Luis Palma y Dereck Moncada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mencía decidió dejar Real España para dar el salto a Uruguay y firmar con el Montevideo Wanderers. Jeaustin Campos quería que se quedara, pero él optó por seguir su camino.

Con 22 años, Darlin es uno de los futbolistas a los que Molina podría darle proyección y ayudarlo a crecer.

Publicidad

ver también “Una pena”: se confirma la primera baja de Honduras para el debut de José Francisco Molina ante Perú

Datos clave

José Francisco Molina ha convocado a Darlin Mencía, defensor del Montevideo Wanderers.

Mencía es uno de los defensores con mayor proyección en Honduras.

Es el cuarto jugador confirmado en la lista de Molina, después de Kervin Arriaga, Luis Palma y Dereck Moncada.