Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Técnico del Cincinnati sentencia a Mathías Vázquez en Estados Unidos ¿Es culpa de Motagua?

Sammy Castellanos, también hondureño, ha hablado del por qué Mathías Vázquez no ha jugado mucho con el Cincinnati.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Mathías Vázquez no está teniendo el protagonismo que se esperaba en Estados Unidos.
Mathías Vázquez no está teniendo el protagonismo que se esperaba en Estados Unidos.

Mathías Vázquez no ha tenido el arranque soñado en el FC Cincinnati II. El exjugador de Motagua apenas ha tenido minutos en la MLS Next Pro y su entrenador ha dado su diagnóstico sobre su situación.

Sammy Castellanos, también de sangre hondureña como Mathías, comentó en una reciente entrevista que Vázquez sigue en proceso de adaptación y que está viviendo una etapa muy diferente a la que experimentaba en Motagua.

“Intervenido”: acabó en el hospital y ahora Jeaustin Campos recibe la noticia más dura en Honduras

ver también

“Intervenido”: acabó en el hospital y ahora Jeaustin Campos recibe la noticia más dura en Honduras

“Viviendo en Estados Unidos, jugando con un equipo de la MLS, no es lo mismo que jugar con Motagua. Él está pasando por un buen momento, pero hay jugadores por delante de él. Sin embargo, sigue luchando, se está desarrollando muy bien y ya casi está listo”, dijo en una entrevista con el periodista Denis Gómez.

Mensaje para Honduras sobre los entrenadores

Castellanos aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las autoridades del fútbol en Honduras, pidiendo apoyo para los entrenadores que están en proceso de formación.

Tweet placeholder

“Los jugadores están ahí, la estructura está ahí. Si se pudiera educar a los entrenadores en Honduras, eso tendría un gran impacto en los jóvenes. Veo que el fútbol está mejorando, pero hay que ayudar a los entrenadores para que enseñen mejor”, comentó.

Publicidad

Mathías es una de las grandes promesas de Honduras y busca mostrar el talento goleador que ya destacó en Motagua.

Los primeros tres convocados de José Francisco Molina en la Selección de Honduras para enfrentar a Perú

ver también

Los primeros tres convocados de José Francisco Molina en la Selección de Honduras para enfrentar a Perú

Datos clave

  • Sammy Castellanos asegura que Mathías Vázquez sigue adaptándose al FC Cincinnati.
  • El hondureño ha jugado pocos minutos en la MLS Next Pro.
  • Debe aprender las diferencias que existen entre Cincinnati y Motagua.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estrella de Guatemala repudia la visita de Messi a Donald Trump: "Se nos cayó un ídolo"
Guatemala

Estrella de Guatemala repudia la visita de Messi a Donald Trump: "Se nos cayó un ídolo"

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Festeja Óscar Ramírez: Alajuelense confirma una gran noticia para la serie con LAFC

Irán podría bajarse del Mundial: los dos candidatos de la FIFA para reemplazarlo
Mundial 2026

Irán podría bajarse del Mundial: los dos candidatos de la FIFA para reemplazarlo

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave
Liga Deportiva Alajuelense

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo