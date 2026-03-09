Técnico del Cincinnati sentencia a Mathías Vázquez en Estados Unidos ¿Es culpa de Motagua?

Mathías Vázquez no ha tenido el arranque soñado en el FC Cincinnati II. El exjugador de Motagua apenas ha tenido minutos en la MLS Next Pro y su entrenador ha dado su diagnóstico sobre su situación.

Sammy Castellanos, también de sangre hondureña como Mathías, comentó en una reciente entrevista que Vázquez sigue en proceso de adaptación y que está viviendo una etapa muy diferente a la que experimentaba en Motagua.

“Viviendo en Estados Unidos, jugando con un equipo de la MLS, no es lo mismo que jugar con Motagua. Él está pasando por un buen momento, pero hay jugadores por delante de él. Sin embargo, sigue luchando, se está desarrollando muy bien y ya casi está listo”, dijo en una entrevista con el periodista Denis Gómez.

Mensaje para Honduras sobre los entrenadores

Castellanos aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las autoridades del fútbol en Honduras, pidiendo apoyo para los entrenadores que están en proceso de formación.

“Los jugadores están ahí, la estructura está ahí. Si se pudiera educar a los entrenadores en Honduras, eso tendría un gran impacto en los jóvenes. Veo que el fútbol está mejorando, pero hay que ayudar a los entrenadores para que enseñen mejor”, comentó.

Mathías es una de las grandes promesas de Honduras y busca mostrar el talento goleador que ya destacó en Motagua.

Datos clave

Sammy Castellanos asegura que Mathías Vázquez sigue adaptándose al FC Cincinnati.

El hondureño ha jugado pocos minutos en la MLS Next Pro.

Debe aprender las diferencias que existen entre Cincinnati y Motagua.