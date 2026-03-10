Bukele interviene en el fútbol de El Salvador con la medida que amenaza con cambiarlo todo

La reciente intervención de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), ha generado un fuerte impacto en el panorama del balompié nacional.

En medio de su gestión, el rendimiento de las estructuras deportivas y la necesidad de modernizar el fútbol salvadoreño, Bukele ha planteado una medida que podría transformar profundamente el funcionamiento del sistema futbolístico en el país.

ver también Yamil Bukele no cede: la Fesfut toma una drástica decisión que despierta polémica en El Salvador

Medidas recientes

Recordemos que recientemente la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), presidida por Yamil Bukele, anunció la eliminación de las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFAS), una estructura que durante años organizó el fútbol amateur en el país.

En su lugar, la federación presentó la Red Departamental de Desarrollo del Fútbol, un nuevo modelo que buscará coordinar y fortalecer el fútbol formativo en los 14 departamentos.

Yamil Bukele – Presidente de la Fesfut

Bukele tomara decisiones más contundentes

A este anuncio se sumó un mensaje que Yamil Bukele publicó recientemente en su cuenta de X, donde dejó entrever que podrían venir decisiones más drásticas dentro del fútbol salvadoreño.

Publicidad

Publicidad

“Indiscutiblemente tendremos que acelerar la poda de algunas ramas para salvar el árbol”, escribió el dirigente, en una frase interpretada como una advertencia sobre posibles cambios o medidas dirigidas a corregir problemas estructurales.

Yamil Bukele en su cuenta oficial de X

Publicidad

Las declaraciones de Yamil Bukele apuntan a que la reestructuración del fútbol salvadoreño podría ir más allá de los primeros cambios administrativos anunciados..

Publicidad

Datos claves

Mensaje de advertencia: Yamil Bukele publicó en su cuenta de X que será necesario “acelerar la poda de algunas ramas para salvar el árbol”, dejando entrever posibles medidas más fuertes dentro del fútbol salvadoreño.

publicó en su cuenta de X que será necesario “acelerar la poda de algunas ramas para salvar el árbol”, dejando entrever posibles medidas más fuertes dentro del fútbol salvadoreño. Señal de cambios profundos: La frase ha sido interpretada como un indicio de que la Federación Salvadoreña de Fútbol podría tomar decisiones más drásticas para corregir problemas estructurales en la organización del fútbol nacional.

La frase ha sido interpretada como un indicio de que la podría tomar decisiones más drásticas para corregir problemas estructurales en la organización del fútbol nacional. Continuación de la reestructuración: El mensaje surge después de los primeros anuncios de reforma en la estructura del fútbol aficionado, lo que sugiere que el proceso de cambios dentro de la federación podría ampliarse en los próximos meses