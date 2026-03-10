Es oficial: Herediano despide a su DT y confirma la llegada de un reemplazante en pleno Clausura 2026

Hace apenas un mes, el Club Sport Herediano le daba la bienvenida a Vinicio Rodríguez Bolaños como nuevo director técnico del equipo femenino de la institución rojiamarilla.

El entrenador llegaba a Heredia respaldado por más de 30 años de trayectoria como asistente y preparador físico en el fútbol masculino de Costa Rica y en ligas menores, y con la meta clara de terminar la fase regular del Clausura 2026 entre los primeros cuatro equipos de la clasificación.

ver también Doping positivo y castigo de la FIFA: figuras de Alajuelense y Herediano que quedaron marcadas por el escándalo

Vinicio Rodríguez abandona Heredia

Sin embargo, el ciclo del estratega terminó mucho antes de lo esperado. Este martes 10 de marzo, el Team anunció mediante un comunicado oficial la destitución del entrenador.

“El Club Sport Herediano informa que el profesor Vinicio Rodríguez dejó de ser el director técnico de nuestro equipo femenino de Primera División. La institución agradece al profesor Rodríguez su entrega y profesionalismo durante su etapa al frente del equipo, y le desea éxito en sus próximos retos”, informaron desde la institución florense.

Tweet placeholder

No hace falta ser adivino para comprender los motivos de la decisión. Tras cinco jornadas disputadas en la Liga Promérica Femenina, Herediano es el único equipo que todavía no ha logrado sumar ni un solo punto en el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

El balance del Team en este inicio de campeonato es sencillamente calamitoso: cinco derrotas consecutivas, doce goles recibidos y apenas cuatro anotados. Un panorama que dejó al conjunto rojiamarillo hundido en el fondo de la tabla y que terminó precipitando el final del proceso de Vinicio Rodríguez.

Herediano no suma ni un solo punto en el Clausura 2026 (Facebook).

Publicidad

El nuevo DT florense

Junto con anunciar la salida del entrenador, el club presidido por Jafet Soto también confirmó quién será el encargado de asumir el banquillo del equipo femenino en este momento delicado de la temporada.

Publicidad

“El profesor Harold López, entrenador con experiencia en procesos de fútbol femenino y formación de jugadoras en Costa Rica, será quien tome la dirección técnica del equipo”, detalló el Herediano en el mismo comunicado oficial.

Publicidad

Harold López llega a Herediano (Fedefútbol).

ver también Pasó por Herediano, salió campeón con Alajuelense, disputó un Mundial y ahora triunfa en Europa

Desde la institución confían en que el nuevo estratega pueda revertir el complicado presente deportivo. “El Club Sport Herediano le da la bienvenida a esta nueva etapa, con la convicción de seguir fortaleciendo su proyecto deportivo en la categoría femenina”, concluyeron desde el Team.

Publicidad