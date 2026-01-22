Es tendencia:
Honduras

Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026

El entrenador de Real España ya luce nueva piel para encarar la nueva temporada; decisión que sorprendió a los aficionados del club aurinegro.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Jeaustin Campos es el entrenador costarricense que dirige a Real España.
El Real España de Jeaustin Campos presentó la nueva piel alternativa que usará el club para el Torneo Clausura de la Liga Nacional y también para su participación en la Concachampions de Concacaf.

La camiseta es gris y cuenta con tonalidades blancas; este indumentaria será la tercera opción del equipo sampedrano que se prepara para enfrentar el nuevo torneo y la Concachampions ante LAFC de la MLS.

Jeaustin Campos luciendo la nueva piel de Real España para la Concachampions 2026. Foto: La Prensa.

Jeaustin Campos, protagonista en la presentación

Durante la presentación del nuevo uniforme del club aurinegro, participó el entrenador tico Jeaustin Campos acompañado de los dos nuevos fichajes: Eddie Hernández y Exon Arzú.

El club ya puso a la venta la nueva piel que completa la línea de uniformes del club a tan solo días de iniciar el torneo liguero en Honduras y en unas semanas la Concachampions.

Los fichajes de Real España

Hasta el momento, Real España ha hecho oficial la llegada de seis futbolistas que se unen a la disciplina del club aurinegro.

  • Exon Arzú
  • Eddie Hernández
  • Juan Manuel Capeluto
  • Anthony García
  • Ángel Sayago
  • Gonzalo Ritacco
