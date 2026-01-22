Jeaustin Campos porta su nueva camisa y la decisión que se confirma para la Concachampions 2026

El Real España de Jeaustin Campos presentó la nueva piel alternativa que usará el club para el Torneo Clausura de la Liga Nacional y también para su participación en la Concachampions de Concacaf.

La camiseta es gris y cuenta con tonalidades blancas; este indumentaria será la tercera opción del equipo sampedrano que se prepara para enfrentar el nuevo torneo y la Concachampions ante LAFC de la MLS.

ver también “Está a un paso”: revelan la millonaria cifra que Boca pagará por el fichaje de Rodrigo Auzmendi

Jeaustin Campos luciendo la nueva piel de Real España para la Concachampions 2026. Foto: La Prensa.

Jeaustin Campos, protagonista en la presentación

Durante la presentación del nuevo uniforme del club aurinegro, participó el entrenador tico Jeaustin Campos acompañado de los dos nuevos fichajes: Eddie Hernández y Exon Arzú.

ver también Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

El club ya puso a la venta la nueva piel que completa la línea de uniformes del club a tan solo días de iniciar el torneo liguero en Honduras y en unas semanas la Concachampions.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los fichajes de Real España

Hasta el momento, Real España ha hecho oficial la llegada de seis futbolistas que se unen a la disciplina del club aurinegro.

Exon Arzú

Eddie Hernández

Juan Manuel Capeluto

Anthony García

Ángel Sayago

Gonzalo Ritacco