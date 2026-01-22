“Está a un paso”: revelan la millonaria cifra que Boca pagará por el fichaje de Rodrigo Auzmendi

Rodrigo Auzmendi está a un paso de convertirse en nuevo futbolista de Boca Juniors, según adelantó el periodista Germán García Grova a través de su cuenta de X.

“EXCLUSIVO. Boca tiene negociaciones MUY AVANZADAS por Rodrigo Auzmendi. Banfield pasó una contraoferta y si “Chelo” Delgado da el ok, el delantero reforzará al equipo de Ubeda una vez que se resuelva su contrato”, escribió Grova.

ver también Ganó la 40 con Olimpia, se fue del club por falta de oportunidad y ya tiene nuevo equipo en Honduras

Auzmendi vale millones de dólares

La información indica que Boca Juniors envió una primera oferta por Auzmendi; sin embargo, Banfield la consideró baja.

Posteriormente, Boca Juniors envió una oferta de dos millones de dólares por el 100 por ciento del pase del delantero, por lo que Bola VIP considera que Auzmendi “está a un paso” del club sudamericano.

ver también Ángel Romero no es problema: Boca le da a Rodrigo Auzmendi una nueva respuesta por su fichaje que nadie en Honduras vio venir

Se espera que el acuerdo se haga oficial en las próximas horas y ayudaría al Banfield de Pedro Troglio a saldar algunas deudas, levantar inhibiciones y poder cerrar fichajes.

Tal y como adelantó Fútbol Centroamérica, la llegada de Ángel Romero no era un problema para el fichaje de Rodrigo Auzmendi al club Xeneize.

Publicidad

Publicidad

Auzmendi de 25 años, durante en su paso por Motagua en Honduras, logró anotar 24 goles en 49 partidos.

Tweet placeholder