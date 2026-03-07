Dereck Moncada es comparado con crack del Manchester City que Pep Guardiola fichó por 72 millones

Dereck Alessandro Moncada Arguijo (18 años) es una de las grandes promesas de Honduras, y su rápida explosión en el Inter de Bogotá de la Liga de Colombia ha generado repercusiones a nivel mundial.

El catracho ha sumado 5 goles desde su arribo y ha comenzado a llamar la atención de varios equipos, al punto que ahora ha sido comparado con un jugador del Manchester City que dirige Pep Guardiola.

¿Con qué jugador del City compararon a Dereck Moncada?

El Manchester City fichó, en enero de 2026, al delantero ghanés Antoine Semenyo, proveniente del Bournemouth, por una cifra cercana a los 72 millones de euros.

Pep Guardiola lo llevó porque necesitaba un extremo y Scouting Promises, que se dedica a exponer a los futuros talentos, lo utilizó como referencia para acompañar las cualidades de Dereck Moncada, diciendo que son jugadores de estilo parecido.

“Perfil de extremo potente físicamente que puede actuar por ambas bandas. Suele desbordar mediante fintas, cambios de ritmo, siendo bueno arrancando desde parado. Una de sus mejores cualidades es el golpeo de media distancia, siendo potente con ambas piernas. Tiene olfato para aparecer en el área en zonas de remate y un físico con mucho potencial”, fue la descripción que hicieron del catracho, junto a una imagen de Semenyo para resaltar que es “un jugador similar”.

Con esto, muchos ojeadores estarán antentos al informe Moncada para ver si es posible un fichaje en verano. Recordemos que el contrato de Dereck pertenece al Nexaca de la Liga MX.

