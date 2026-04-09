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Jeaustin Campos estalla y nadie puede creer lo que hizo durante un partido con Real España en Honduras

El entrenador tico desató su furia en pleno partido y las cámaras de televisión captaron lo que hizo antes que el árbitro pitara el final.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos desató la polémica en pleno partido ante Choloma en Honduras. Foto: Deportes TVC.
Jeaustin Campos desató la polémica en pleno partido ante Choloma en Honduras. Foto: Deportes TVC.

Real España cayó 2-3 en su visita ante Choloma en un juego que estuvo marcado por la polémica; tanto que el equipo de Jeaustin Campos terminó jugando con nueve jugadores tras sufrir dos expulsiones.

El último tanto del encuentro llegó cuando se jugaba el tiempo añadido. Inmediatamente, Campos hizo uso de la tarjeta para solicitar la revisión de la jugada a través del FVS (VAR).

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Sin embargo, el equipo arbitral le negó esa posiblidad, desatando la furia del entrenador tico que tenía la oportunidad de seguir sumando y despegarse en el liderato de la tabla.

A los reclamos del DT se unipo todo el banquillo de La Máquina de Real España, pese a eso, el árbitro mantuvo la decisión de no revisar la jugada.

Ante la negativa, Jeaustin Campos lanzó por los aires la tarjeta del FVS y abandonó el terreno de juego antes que el juez central finalizara el encuentro.

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La acción provocó los gritos en la gradería por parte de los aficionados que también lanzaron todo tipo de insultos contra el director técnico del club sampedrano.

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