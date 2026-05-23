Xelajú vs. Municipal EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la final de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Xelajú vs. Municipal

El árbitro Mario Escobar ya está en el Mario Camposeco

Sigue todas las incidencias de Xelajú vs. Municipal por la vuelta de la final.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala conocerá a su nuevo campeón. Cuando Xelajú MC reciba la visita de Municipal en el juego de vuelta de la Gran Final y en el que ambos intentarán levantar la nueva Copa para aumentar su palmarés.

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Los súper chivos buscarán su anhelada octava luna, con la cual intentarán igualar en títulos a Aurora y así ponerse en el tercer lugar histórico, por su parte, los rojos buscarán ganar su campeonato 33 para superar a Comunicaciones y quedarse en solitario como el más ganador de Guatemala.

A qué hora juegan Xelajú MC vs. Municipal

Xelajú y Municipal medirán fuerzas este sábado 23 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Mario Camposeco.

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Dónde mirar EN VIVO el partido de Xelajú MC vs. Municipal

Este encuentro de vuelta de la final del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y en FOX en Claro Sports