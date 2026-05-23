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Xelajú vs. Municipal EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto de la final de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Sigue todas las incidencias de Xelajú vs. Municipal por la vuelta de la final.

Alineación de los rojos

Los elegidos de Mario Acevedo en Municipal

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El once de los chivos

Alineación de Xelajú

Con la historia a favor

Municipal confía en su historial para ser campeón

Revisa el campo

El árbitro Mario Escobar ya está en el Mario Camposeco

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Estadio lleno

  1. El Mario Camposeco está listo para el Xelajú vs Municipal
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Rumbo al estadio

Municipal sale hacía el Mario Camposeco

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Xelajú vs. Municipal

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Xelajú vs. Municipal en vivo
© MunicipalXelajú vs. Municipal en vivo

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala conocerá a su nuevo campeón. Cuando Xelajú MC reciba la visita de Municipal en el juego de vuelta de la Gran Final y en el que ambos intentarán levantar la nueva Copa para aumentar su palmarés.

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Los súper chivos buscarán su anhelada octava luna, con la cual intentarán igualar en títulos a Aurora y así ponerse en el tercer lugar histórico, por su parte, los rojos buscarán ganar su campeonato 33 para superar a Comunicaciones y quedarse en solitario como el más ganador de Guatemala.

A qué hora juegan Xelajú MC vs. Municipal

Xelajú y Municipal medirán fuerzas este sábado 23 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Mario Camposeco.

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Dónde mirar EN VIVO el partido de Xelajú MC vs. Municipal

Este encuentro de vuelta de la final del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y en FOX en Claro Sports

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