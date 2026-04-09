“Cada quien”: Edrick Menjívar no perdona y le responde a “Rambo” de León por las críticas a Edwin Rodríguez

Recientemente, Julio César “Rambo” de León lanzó una dura crítica contra Edwin Rodríguez, a quien le criticó su estructura física y hasta su desempeño con la Selección de Honduras tras el amistoso ante Perú.

“Rodríguez no está, hoy en el fútbol tenes que demostrar estructura física, mostrar abdominal, fibra y con todo respeto, él no está”, fueron las palabras que lanzó “Rambo” generando polémica.

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En ese contexto, el guardameta de Olimpia, Edrick Menjívar fue consultado sobre las palabras del exjugador hondureño a lo que respondió con contundencia como capitán de La H.

“Vi lo que él dijo, pero, creo que Edwin (Rodríguez) y Jorge (Álvarez) son grandes jugadores que van a dar el salto al extranjero. Edwin tuvo la oportunidad de salir, pero lastimosamente se lesionó. Le está costando y es normal, por estar un año parado”, aseguró.

El arquero dejó claro que no le gusta entrar en polémica con exjugadores, pero sí es del criterio que “Rambo” debería aportar en el nuevo proyecto de la selección al ser uno de los jugadores más emblemáticos.

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“No me gusta entrar en dimes y diretes con la gente. En algún momento dije que los emblemáticos de la selección se acercaran, que ayudaran a los muchachos y les enseñe cosas y les dé consejos, pero es criterio y decisión de cada quién si lo hace o no“, cerró Menjívar.

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Esta no es la primera vez que “Rambo” de León critica a los jugadores de la Selección de Honduras; anteriormente ya lo había hecho con Anthony “El Choco” Lozano. En aquel momento, Jorge Álvarez le dejó un duro recado.