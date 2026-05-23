Joya de Honduras da el gran salto y busca abrirse paso en histórico club de Brasil

El jovencito hondureño se encuentra en territorio sudamericano realizando pruebas con un club de Brasil que ya piensa en su futuro fichaje.

El joven futbolista hondureño Deijan García se está sometiendo a pruebas futbolísticas con las inferiores Sub-20 del histórico club brasileño Coritiba FC que podría cerrar su fichaje con miras al futuro.

García de 17 años se encuentra en territorio brasileño desde hace casi un mes, según reportó la cuenta Legión Catracha, misma que precisa que el Coritiba FC no será el único club en el que realizará pruebas.

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“Debido a su corta edad, todavía no puede ser registrado oficialmente para jugar torneos oficiales en el extranjero. Sin embargo, los clubes ya trabajan en la planificación de su futuro movimiento internacional, tomando en cuenta que cumplirá 18 años en noviembre”, detallaron.

Cabe recordar que, Deijan formó parte de la Selección de Honduras que clasificó al Mundial Sub-17 de Qatar 2025; en ese torneo logró anotar un gol ante su similar de Bonaire.

Anteriormente formó parte de la Sub-16 de Honduras en la que también anotó en el UNCAF FIFA FORWARD realizado en 2024 en territorio costarricense.

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Estuvo en Chicago Fire

El talentoso jugador catracho también tuvo un paso por la academia del Chicago Fire en Estados Unidos, club en el que estuvo durante varios años en las categorías infantiles hasta llegar a las juveniles.

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