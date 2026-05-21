Olancho FC hace ofical una limpieza impactante: adiós a Jhon Jairo López y 8 jugadores

Los Potros de Olancho ya comenzaron a pasar la escoba y anunciaron tremenda barrida que arrasó hasta con una de sus figuras.

Los Potros del Olancho FC están comenzando a hacer barrida en su plantel tras la dolorosa eliminación en las triangulares del Clasurua 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

A través de las redes sociales, el club anunció la salida del lateral izquierdo Omar Elvir, el delantero Yeison Mejía y la del atacante panameño Jorlan Sánchez, quienes no continuarán en el club de cara a la próxima temporada.

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“La familia de Olancho FC les desea muchos éxitos en esta nueva etapa a: Yeison Mejía, Omar Elvir, Jorlian Sánchez. Que Dios bendiga sus vidas y que cada nuevo reto venga acompañado de grandes oportunidades, alegría y crecimiento personal y profesional”, escribió el club en su cuenta de Facebook.

Al listado también se le suma la salida del guardameta Harold Fonseca, quien anunció de forma inesperada su salida del club a través de las redes sociales tras un irregular torneo en el que Gerson Argueta se ganó la titularidad.

Horas después, el club también anunció la salida del costarricense Gabriel Leiva, la del mediocampista Cristian Cálix, Edgar Benítez y Dariel Murillo.

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¿Se va Jhon Jairo López?

Por su parte, el periodista Álvaro de la Rocha, también adelantó que el entrenador Jhon Jairo López podría dejar el equipo, pese a que tiene contrato con el club olanchano.

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“La dirigencia de Potros tiene decidido rescindir al estratega colombiano, pese a que aún le quedan seis meses de contrato. A los dirigentes no les gustó las situaciones extra cancha y tampoco el rendimiento en las triangulares”, indicó de la Rocha.

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