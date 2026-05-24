Saprissa sufre por primera vez un importante cambio para el sorteo de la edición 2026.

El Deportivo Saprissa se vio afectado por el título que consiguió Municipal este sábado por la noche. El equipo de Guatemala ganó el Clausura 2026, lo que le permite ascender en el ranking de la Concacaf y dejar atrás justamente al Monstruo Morado.

Esto se debe a que tanto Saprissa como Municipal compartían el mismo puntaje. El título logrado recientemente pone a los Rojos por encima. De esta manera, el cuadro tibaseño no podrá ser cabeza de serie en la Copa Centroamericana 2026 y no podrá evitar a los mejores clasificados.

ver también “No era por la plata”: Ariel Rodríguez casi rompe con Saprissa y el verdadero motivo salió a la luz

Saprissa irá al bombo 2 y podría cruzarse con Alajuelense en el mismo grupo

El bombo 1 estará compuesto por Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal. Uno de estos cuatro será rival de Saprissa en la fase de grupos. Además del Monstruo, el bombo 2 se integrará con Antigua GFC, Xelajú y Plaza Amador.

Esto significa que podría haber un clásico de Costa Rica en el mismo grupo, ya sea contra Herediano o Alajuelense. Además, en el bombo 3 se encuentra Cartaginés, otro de los grandes de la Liga Promérica.

El certamen iniciará el 28 de julio con la primera fecha. Esa semana, los morados jugarán en condición de visitante contra el rival del bombo 5, que saldrá entre Diriangén, Alianza, Umecit y Verdes. Luego, recibirá al del bombo 4 y 3, respectivamente. En la última, cerrará fuera de La Cueva ante el rival del bombo 1.

Publicidad

Publicidad

El sorteo se realizará este martes 26 de mayo en Miami, Estados Unidos. Los 20 clasificados podrán conocer a sus rivales de la Copa Centroamericana que comenzará a finales de julio y terminaría el 6 de diciembre, fecha estimada para la final de vuelta.

En resumen

Municipal ganó el Clausura 2026 de Guatemala y superó a Saprissa en el ranking.

ganó el Clausura 2026 de Guatemala y superó a Saprissa en el ranking. El Deportivo Saprissa cayó al bombo 2 y no será cabeza de serie en la Copa Centroamericana.

cayó al bombo 2 y no será cabeza de serie en la Copa Centroamericana. El sorteo de la Copa Centroamericana se realizará este martes 26 de mayo en Miami.