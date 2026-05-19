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“Se acabó”: Jeaustin Campos recibe el golpe definitivo y toda Costa Rica queda sorprendida

El DT tico volvió a vivir un nuevo fracaso en el fútbol de Honduras al no poder llegar a la gran final con el Real España.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos durante una conferencia de prensa con Real España. Foto: La Prensa.
Jeaustin Campos durante una conferencia de prensa con Real España. Foto: La Prensa.

Jeaustin Campos llegó al Real España de Honduras en 2024, con grandes expectativas de ser un entrenador que traería gloria inmediata al club aurinegro, pero tras dos años desde su fichaje, el equipo sigue sin sumar un nuevo título a su historia.

Durante el Clausura 2026, el estratega tico estuvo envuelto en una gran polémica contra el arbitraje hondureño; en aquel momento hasta anunció su renuncia hasta que la directiva de “La Máquina” lo convenció de continuar.

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¿Se terminó el ciclo?

La falta de títulos y sus polémicas extra cancha, expone al DT, según el periodista tico Daniel Murillo, quien sentenció a Jeaustin Campos al asegurar que si ciclo en Honduras llegó a su fin.

Murillo hizo un recuento sobre lo que ha sido el último semestre del estratega tico en Honduras y puso en una balanza lo visto dentro del terreno de juego y las polémicas que marcaron a Campos.

“Él acepta que tiene contrato, pero que no sabe si lo va a cumplir, pero el ciclo para mí, está terminado. Cada torneo que pasa se habla más de lo extra cancha, que lo de cancha”, dijo Murillo en ESPN Centroamérica.

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Cabe señalar que la eliminación de Real España del Clausura 2026 también los deja fuera de disputar la Copa Centroamericana a la que podía clasificar únicamente siendo campeón del presente campeonato.

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