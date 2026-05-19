Limpieza de Jeaustin Campos y fichaje desde Costa Rica: los 6 futbolistas que podrían ir de Real España

Jeaustin Campos tiene contrato en Real España y todo indica a que va a seguir en el banquillo, pero 6 futbolistas se pueden ir.

La eliminación del Real España en el torneo local ha encendido rápidamente las alarmas en la directiva aurinegra. Con la mente puesta en armar un equipo competitivo para el Apertura 2026, el club sampedrano se enfrenta a una importante renovación.

La prioridad del cuerpo técnico y los directivos es resolver la situación de seis futbolistas clave que han quedado sin contrato, mientras ya se cocina un fuerte rumor de fichaje en el extranjero.

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Los 6 jugadores que se quedan sin contrato

Luis ‘Buba’ López: El experimentado guardameta y uno de los grandes referentes del equipo bajo los tres palos. Es un líder natural en el camerino y un salvador habitual en los partidos más difíciles gracias a sus grandes reflejos.

El experimentado guardameta y uno de los grandes referentes del equipo bajo los tres palos. Es un líder natural en el camerino y un salvador habitual en los partidos más difíciles gracias a sus grandes reflejos. Jhow Benavídez: El motor del medio campo aurinegro. Un volante creativo con mucha calidad técnica, encargado de mover los hilos del equipo, dar asistencias y controlar los tiempos del partido.

El motor del medio campo aurinegro. Un volante creativo con mucha calidad técnica, encargado de mover los hilos del equipo, dar asistencias y controlar los tiempos del partido. César Romero: Un atacante joven, habilidoso y rápido que funciona muy bien por las bandas. Aporta frescura y desequilibrio cuando se suma al ataque de la “Máquina”.

Un atacante joven, habilidoso y rápido que funciona muy bien por las bandas. Aporta frescura y desequilibrio cuando se suma al ataque de la “Máquina”. Edson Danilo Palacios: Un defensor cumplidor que suele dar equilibrio y seguridad en la zona baja del equipo. Es un jugador fuerte en la marca y dispuesto a ganarse un puesto en el once titular.

Un defensor cumplidor que suele dar equilibrio y seguridad en la zona baja del equipo. Es un jugador fuerte en la marca y dispuesto a ganarse un puesto en el once titular. Carlos ‘Chapetilla’ Mejía: Un futbolista rápido y con mucho despliegue físico. Es muy útil por las bandas gracias a su capacidad para sacrificarse tanto en ataque como apoyando en tareas defensivas.

Un futbolista rápido y con mucho despliegue físico. Es muy útil por las bandas gracias a su capacidad para sacrificarse tanto en ataque como apoyando en tareas defensivas. Jack Baptiste: Un mediocampista de contención con buen corte de balón y mucha entrega. Su situación es diferente, ya que termina su préstamo y por ley debe regresar al Olimpia, a menos que Real España logre negociar un nuevo acuerdo con los capitalinos.

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El fichaje desde Costa Rica

Mientras se define el futuro de los futbolistas sin contrato, el Real España ya busca refuerzos en el mercado internacional. Fútbol Centroamérica se enteró que el director técnico, Jeaustin Campos, tienen la mirada puesta en el defensor hondureño Marcelo Pereira.

A sus 30 años, el ex central de Motagua viene de mostrar un nivel muy alto y constante en el Cartaginés de Costa Rica. Debido a su buen rendimiento en tierras ticas, Pereira sigue teniendo mucho mercado e incluso maneja ofertas de otros equipos de la primera división costarricense.

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Por ahora, la llegada del zaguero catracho al Real España se maneja como una fuerte posibilidad para reforzar la defensa del equipo en el próximo torneo Apertura 2026. Los próximos días serán clave para conocer si La Máquina logra cerrar este importante fichaje y a cuáles de sus figuras actuales decide renovar.