“Vamos a caerles mal”: Jeaustin Campos explota contra el FVS con mensaje directo a Olimpia y Motagua

Jeaustin Campos salió con la sangre llena de veneno tras el empate 1-1 de Real España ante Juticalpa por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El tico se fue con todo contra el Football Video Support (FVS), conocido como el “VAR de bajo costo”. Su enojo fue porque no le pitaron un penal que solicitó y recordó la expulsión de José García por tocarle el trasero a Michaell Chirinos.

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La picante conferencia de prensa de Jeaustin Campos

“Este tipo de equipos (Juticalpa) hay que matarlos y punto. Tuvimos la oportunidad, pero ellos se tiraron atrás con un bloque profundo. Tuvimos dos o tres chances, pero se defendieron bien. Nosotros intentamos por todos lados. Iba a hablar del penal, pero bueno, si me muerdo la lengua, me tengo que poner suero antiofídico porque lo que tengo es veneno puro. Así que, ¿de qué vale? ¿De qué vale el F, el falso, o como se llame, para qué sirve…?”

Y aquí dejó una frase lapidaria: “Es más, una tocada de trasero fue expulsión y un jalonazo en el área no es penal”.

Jeaustin Campos cree que hay gente que va a evitar a toda costa que su Real España sea campeón en Honduras, direccionando su crítica a los equipos de Tegucigalpa.

“No entiendo por qué hacemos esto. Solo queda en evidencia que esto es un desastre. He visto ya varias situaciones y se presta para cosas raras. Yo le he dicho a los muchachos que trabajamos fuerte para no regalar estos puntos. No hablo de mala intención, pero la verdad es que tenemos que luchar. Creo que no somos los favoritos para algunos para ganar el título, pero vamos a trabajar para eso y no darles el gusto”.

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Y cerró: “Hay gente que no quiere que seamos campeones, vamos a caerles mal porque vamos a pelear. Yo sé que la gente quiere ver campeón a otro equipo, pero nosotros vamos a seguir. Hoy queda de ejemplo que, si no matas, revives a alguien”.

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Real España es líder del Clausura 2026 con 30 puntos, uno más que Motagua, que este jueves juega contra Marathón y podría superarlo en la tabla de posiciones.

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Datos clave

Jeaustin Campos explotó contra el FVS porque no le pitaron un penal en el empate 1-1 contra Juticalpa.

No entiende por qué en algunas situaciones sí lo hacen bien y en otras no.

Direccionó su crítica a Olimpia y Motagua, ya que piensa que no quieren que Real España sea campeón.