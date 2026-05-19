Fueron figuras en el Clausura 2026 y ahora regresan: las dos sorpresas que sumaría Olimpia en su plantel

Ambos jugadores tendrán que regresar a Olimpia tras haber sido figuras en sus equipos en el Clausura 2026. Atención a lo que se dice.

Olimpia se ha caracterizado por ser un club lleno de talentos, lo que le permite cederlos a diferentes equipos de la Liga Nacional de Honduras. En ese listado aparecen nombres como los de Jack Jean Baptiste y Jonathan Paz.

Ambos futbolistas tuvieron un gran rendimiento en el Clausura 2026 con Real España y Génesis PN, respectivamente. Ahora, tendrán que regresar al club dueño de su ficha, mientras resuelven su futuro.

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Así están las cosas

En el caso del mediocampista Jack Jean Baptiste, su préstamo con Real España finalizó y tendría que regresar al Olimpia de Eduardo Espinel; sin embargo, desde el equipo aurinegro tienen la idea de retenerlo.

Durante los últimos meses, Baptiste ha alcanzado gran regularidad en el esquema de Jeaustin Campos, por lo que, la posibilidad de que continúe vistiendo la camisa de La Máquina es real. Todo dependerá de la negociación con el club Melenudo.

Jack Jean Baptiste fue uno de los mejores de Real España. Foto: X Real España.

Lo mismo ocurre con el defensor Jonathan Paz, quien fue cedido al Génesis PN y tras destacar en el Clausura 2026, su vínculo con el club canino culminó y debería presentarse a la pretemporada con Olimpia.

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El equipo que presiden Gustavo Sánchez mantiene la idea de retener al central hondureño de cara al segundo semestre del año. Las negociaciones con Olimpia comenzarán en las próximas semanas.

Lo cierto es que, mientras no exista un acuerdo con Olimpia; ambos jugadores deberán presentarse a la pretemporada del club a la espera de resolver su futuro.

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Jonathan Paz fue uno de los centrales con más regularidad en Génesis. Foto: Diario Más.