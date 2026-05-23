Pumas vs. Cruz Azul: hora, TV y alineaciones para Keylor Navas y Carrasquilla en la final de vuelta de la Liga MX

Keylor Navas y Carrasquilla lideran a Pumas en una final de vuelta ante Cruz Azul y que definirá al campeón. Descubre todos los detalles.

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar el juego de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en el cuadro universitario.

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Los dos clubes alcanzaron esta instancia después de dejar atrás sus series de semifinales, por lo que llegan motivados a una definición que promete mucha intensidad. Además, el historial reciente entre ambos mantiene un panorama parejo de cara a la lucha por el título y que quedó confirmado con el 0-0 de la ida de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde ver la final entre Pumas y Cruz Azul?

La final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul este domingo 24 de mayo, a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica y 8:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.

¿Cómo llega Pumas?

Pumas selló su pase a la final tras eliminar a Pachuca en una serie que terminó 1-1 en el marcador global, pero que favoreció a los universitarios gracias a su mejor posición en la tabla.

El conjunto de la UNAM vuelve a disputar una final después de cinco años y medio, luego de aquella definición perdida en el Guardianes 2020. Ahora buscará conquistar su primer título desde el Clausura 2011, aunque con el 0-0 en la ida está obligado a ganar.

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¿Cómo llega Cruz Azul?

Por su parte, Cruz Azul regresa a una final del torneo dos años después de aquella derrota ante América en el Clausura 2024. La Máquina, que no conquista un campeonato desde el Guardianes 2021, consiguió avanzar tras superar a Chivas en una serie muy disputada que terminó con marcador global de 4-3.

Pumas vs. Cruz Azul: últimos enfrentamientos

21 de mayo de 2026 (Final Ida, Clausura 2026): Cruz Azul 0-0 Pumas

(Final Ida, Clausura 2026): Cruz Azul 0-0 Pumas 14 de marzo de 2026 (Clausura 2026): Pumas 2-2 Cruz Azul

(Clausura 2026): Pumas 2-2 Cruz Azul 8 de noviembre de 2025 (Apertura 2025): Cruz Azul 2-3 Pumas

(Apertura 2025): Cruz Azul 2-3 Pumas 5 de abril de 2025 (Clausura 2025): Cruz Azul 3-2 Pumas

(Clausura 2025): Cruz Azul 3-2 Pumas 26 de octubre de 2024 (Apertura 2024): Pumas 0-2 Cruz Azul

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Pumas vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

Pumas: Keylor Navas; Uriel Antuna, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo Rodríguez, Robert Morales y Juninho Vieira.

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Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Ángel Jeremy Márquez, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rodolfo Rotondi, Christian Ebere