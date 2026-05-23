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Joel Campbell rompe el silencio tras ser echado de Alajuelense con un mensaje que la afición no esperaba

El ex Arsenal no renovó su contrato con Alajuelense y ya es agente libre tras desvincularse de los manudos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Joel Campbell en la mira de otro equipo en Costa Rica
© AlajuelenseJoel Campbell en la mira de otro equipo en Costa Rica

Joel Campbell no seguirá en la Liga Deportiva Alajuelense en la próxima temporada. El club hizo oficial su salida de la institución hace unos días con un comunicado en el que anunció que no le renovaría el contrato de cara al Apertura 2026.

A esta novela todavía le faltaba el mensaje del propio Joel Campbell, quien tendrá que conseguir un nuevo equipo para lo que será la nueva temporada. Hasta el momento recibió rechazos de Saprissa, Herediano, Cartaginés y Sporting.

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A través de una historia de Instagram, Joel expresó: “Manudos, gracias por estos 3 años. Gracias por el cariño y el respeto que me mostraron a mí y a mi familia en estos 3 años. Se ganó, se perdió y la vida se trata de eso. De mi parte me voy tranquilo porque siempre me entregué al máximo y respeté a la institución. Muchísimas gracias por todo”.

Joel Campbell sorprendió que en su mensaje hizo alusión a la entrega, algo que muchos aficionados de Alajuelense le cuestionaron desde que regresó a Costa Rica.

Durante su estadía en la institución manuda, Campbell ganó un total de seis trofeos. La Copa Centroamericana y el Torneo de Copa en dos ocasiones cada uno. Luego, fue campeón del Apertura 2025 y la Recopa de Costa Rica en 2025.

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Ahora que se encuentra sin club como agente libre, Joel Campbell tiene la libertad de negociar con el equipo que desee. Desde su entorno pretenden priorizar un proyecto deportivo y no pensar tanto en lo económico. Por eso, Puntarenas aparece como una opción.

En resumen

  •  Joel Campbell no renovará su contrato con Alajuelense para el torneo Apertura 2026.
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  •  Ganó seis trofeos con el club, destacando el Apertura 2025 y Copa Centroamericana.
  •  Saprissa, Herediano, Cartaginés y Sporting rechazaron ficharlo; ahora es agente libre.
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