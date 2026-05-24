Alajuelense cierra el fichaje de Luis Díaz, se cae la llegada de Yeison Molina tras la negativa de Liberia y empiezan los sondeos al entorno de Fernán Faerron.

Con la necesidad de tapar las bajas por lesión en defensa y rearmar el plantel que ahora dirige Ismael Rescalvo, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense ya cerró a su primera incorporación, pero sigue chocando contra la pared en su intento de fichar a un central de jerarquía.

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La llegada de Luis Díaz

El primer refuerzo manudo es un hecho. El periodista Kevin Jiménez confirmó que Luis Díaz firmará su contrato por los próximos dos años con la institución rojinegra.

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El extremo de 27 años llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Sporting FC, equipo con el que disputó 15 partidos y registró una asistencia durante el reciente Clausura 2026.

Liberia cierra la puerta por Yeison Molina

El principal apuntado para cubrir las graves lesiones de los zagueros Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten era Yeison Molina, pero la operación está caída.

La directiva eriza envió tres ofertas formales al Municipal Liberia e incluso propuso entregar a dos jugadores como moneda de cambio. La respuesta de la dirigencia pampera siempre fue la misma: no.

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El técnico José Saturnino Cardozo le exigió a su directiva no desarmar la zona baja del equipo, bloqueando cualquier posibilidad de salida para el central de 30 años.

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El Plan B: ¿Fernán Faerron?

Sin Molina, y sabiendo que el plan de repatriar a Julio Cascante está fuera de presupuesto por sus altas exigencias salariales, la Liga se quedó sin margen en el mercado local. Ante la falta de alternativas de jerarquía, la gerencia activó los contactos por Fernán Faerron.

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El zaguero de 25 años terminó su contrato con Cartaginés y, aunque anteriormente había avisado que manejaba un acuerdo con un equipo de la Segunda División de España, se confirmó que ya hubo sondeos desde Alajuela y que el jugador está dispuesto a regresar al Morera Soto.

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“No está ni acordado ni nada, pero empieza a ser una posibilidad. Si usted no ficha a Faerron, ¿a quién ficha?“, detalló Jiménez. Alajuelense deberá moverse rápido si decide presentar una oferta formal, ya que Cartaginés sigue presionando para intentar retenerlo.

En síntesis

Luis Díaz firmará contrato por dos años con Alajuelense.

Liberia rechazó tres ofertas de la Liga (que incluían un trueque de dos futbolistas) por Yeison Molina.

Ante la urgencia de buscar centrales, Alajuelense contactó al entorno de Fernán Faerron.

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