Génesis Policía sacude a Albeth Elis con rotunda respuesta sobre la compra del club: “Millones”

Luego de que en las redes sociales circulara el rumor de la supuesta intención de Alberth Elis de comprar al Génesis Policía de la Liga Nacional; desde el club ya le respondieron a “La Panterita”.

El presidente del Génesis Policía, Gustavo Sánchez aseguró que se trata únicamente de rumores difundidos por redes sociales y no tiene nada de certeza lo publicado por el periodista Manfredo Reyes.

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“Se dicen muchas cosas en redes. Ayer decían que Alberth Elis iba a comprar la categoría, está bueno eso, a ver cuántos millones nos dará… Salen tantas cosas en las redes y no es cierto”, manifestó el exministro de Seguridad al medio Líder TV La Paz.

¿Se van de La Paz?

Por otro lado, Sánchez explicó que incluso, ya están pensando en el futuro del club y están en busca de adquirir la sede en La Paz e incluso la construcción de una cancha con grama natural.

“Ya confirmamos la categoría, ya ahora vamos por la clasificación a la liguilla. Génesis se queda en La Paz, estamos pensando en la adquisición de la sede aquí. Ya compramos un edificio aquí y vamos a construir una cancha de grama natural, porque cuando nos toca ir a jugar a cancha de grama natural como en Cortés, andamos buscando donde entrenar”, reveló.

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“Génesis no se va, es de La Paz, estará en el ROSUCO, estadio por mucho tiempo. Ya muchas personas han colaborado donando sillas. Nosotros estamos teniendo éxitos en este proceso y si logramos instalar 500 sillas, vamos a pensar en el alumbrado del estadio”agregó.

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En síntesis