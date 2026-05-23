En medio de la novela por su renovación, el capitán morado volvió a su país aunque antes habló con el gerente del club para comunicarle su decisión.

La derrota del Deportivo Saprissa ante Club Sport Herediano en la final del Clausura 2026 significó un cimbronazo para todos en Tibás. El equipo conducido por Hernán Medford estaba ilusionado con levantar el título 41° de su historia, sin embargo la gloria deberá esperar.

El asunto es que tras la derrota, todo comenzó a reconfigurarse en el Monstruo, donde ya se oficializaron algunas salidas al tiempo que se trabaja arduamente en el mercado de fichajes para incorporar figuras.

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Y en medio de ese camino está el asunto de la renovación de Mariano Torres, el ídolo y capitán que a sus 39 años todavía no hizo oficial si continuará en el club o si finalmente decidirá marcharse o incluso retirarse.

Mariano Torres se fue de Costa Rica y Saprissa sigue en vilo

Por ahora, lo que se sabe es que tras perder la final, Mariano Torres viajó a la Argentina, su país natal, mientras Erick Lonnis ya avisó que la decisión final sobre su futuro depende pura y exclusivamente del jugador: si quiere seguir, seguirá; si prefiere irse, se irá.

Sin embargo, hay fuentes que indican que la decisión ya estaría tomado y que incluso Lonnis ya lo sabe: “Antes de irse para Argentina, Mariano Torres habría acordado renovar por 6 meses al menos”, informó el programa partidario La Voz Saprissista, una habitual fuente confiable de información morada.

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“Esperemos la confirmación del club y la firma del jugador”, agregó el mencionado medio mientras todos en Tibás están pendientes de qué decidirá el ídolo.

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Las carrera de Mariano Torres en Saprissa

El mediocentro argentino de 39 años llegó a Saprissa en julio de 2016 y no se fue más. Desde entonces, Torres lleva 431 partidos con la camiseta morada en los que anotó 82 goles y dio 106 asistencias, la especialidad de la casa.

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En todos estos años, además, Mariano ganó 12 títulos con la institución y fue elegido en dos ocasiones como el mejor futbolista de Costa Rica, por lo que su continuidad –obviamente– es casi una cuestión de estado para Saprissa.