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Águila vs. FAS EN VIVO: minuto a minuto de la Gran Final de la Primera División de El Salvador

El estadio Jorge "El Mágico" González será el escenario de la gran final que definirá al nuevo campeón del Clausura 2026.

Aficionados del FAS llegaron desde temprano

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La afición del Águila dice presente

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Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final.

Águila vs. FAS se juegan el título del Clausura 2026 en la primera división de El Salvador.

José Rodas

Por José Rodas

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Águila y FAS se enfrentan en la gran final de la primera división de El Salvador. Foto: ChatGPT.
Águila y FAS se enfrentan en la gran final de la primera división de El Salvador. Foto: ChatGPT.

CD Águila y CD FAS disputarán una nueva edición histórica del clásico nacional en la primera división de El Salvador, en esta ocasión para definir al nuevo campeón del Clausura 2026 en un partido que promete intensidad de principio a fin.

Para los aguiluchos, será la oportunidad histórica de levantar su 18ª corona, pero los Tigrillos tienen toda la intensión de quedarse con la copa y llevar el título 20° a sus vitrinas.

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Para este encuentro, las entradas en el estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, ya están agotadas. La final se definirá a partido único, por lo que, las emociones están garantizadas desde el minuto uno.

El encuentro está programado para dar inicio a las 6:00 p.m. (hora de El Salvador) y será transmitido por Canal 4, Tigo Sports El Salvador, Tigo Sports App y Fox Sports.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de todas las acciones a través de Fútbol Centroamérica.

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