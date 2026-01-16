Jeaustin Campos agita a toda Honduras con la noticia que pone en vilo a Motagua y esta fue la propuesta

Fue el delantero sensación del Apertura 2025, marcó 18 tantos y quedó como el máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras y todo indica que va a firmar por Motagua.

Rodrigo de Olivera, que ya entra con los azules, decidió dejar el Olancho FC para este 2026, pero desde los Potros aseguran que tiene que pagar una cláusula de 60 mil dólares. El caso ya está en el TNAF (Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol).

El uruguayo está esperando la resolución a su favor para ser presentado en Motagua, ya que tienen firmado todo desde hace un buen tiempo.

Jeaustin Campos se mete en el camino de Rodrigo de Olivera

A pesar de tener todo arreglado con Motagua, Real España ha puesto en vilo a la afición azul, ya que se ha metido por el fichaje de Rodrigo, aunque luce complicado, están ahí.

De acuerdo con Diario La Prensa, la dirigencia del Real España le hizo llegar una propuesta de manera directa al Olancho FC como una alternativa para suplir la baja del delantero brasileño Gustavo Moura, quién firmó por el Alianza de El Salvador.

A pesar de la información, De Olivera va a jugar en Motagua, el delantero, no puede jugar en otro club que no sea el Ciclón. Una porque ya dió palabra y otra porque espera la resolución del TNAF.

