Luego del constante seguimiento que Fútbol Centroamérica le ha hecho al joven futbolista Jorge Pineda, hondureño que brilla en las inferiores del Villarreal, la Selección de Honduras ya tomó una firme decisión con miras al futuro.

Pineda de 18 años se mudó hace ocho años a España y podría convertirse en uno de esos talentos que terminan brillando en una selección que no es la de su país de nacimiento.

En una reciente entrevista con este medio, Jorge Pineda reconoció que su objetivo es llegar a jugar para la selección absoluta de Honduras y ese camino ya comenzó.

Y es que, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la convocatoria de la selección Sub-20 que dirige Orlando López, lista en la que aparece Jorge Pineda para ser parte de un microciclo.

La convocatoria es con miras al premundial que se desarrollará entre julio y agosto de 2026 y de la que Jorge Pineda podría ser pieza clave de ese proceso.

En la convocatoria también destacan Diego Lagos del Inter Miami y Sam Valle de Springfield South County Youth Club de Estados Unidos.

De esta forma queda demostrado que el trabajo de Francis Hernández ya está dando resultados como director deportivo en Honduras, quien en reiteradas ocasiones admitió que irán por los hondureños que están alrededor del mundo.

La actualidad de Jorge Pineda

El joven catracho es conocido en el Villarreal C por su habilidad y desequilibrio en ofensiva que le ha permitido aportar 20 goles/asistencias en 30 partidos disputados en una temporada.

Jorge Pineda tiene contrato con el Submarino Amarillo hasta finales de este año, pero no se descarta que en los próximos meses pueda extender su vínculo con el club.