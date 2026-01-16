“Lo hará”: DT del Levante confirma lo que toda Honduras quería escuchar sobre Kervin Arriaga en la Liga Española

Levante puede perder a uno de sus pilares en el mediocampo. El hondureño es del interés de equipos de la Serie A de Italia y todo indica que ante Real Madrid puede ser su último partido.

Luis Castro, técnico del conjunto “Granota”, estuvo en conferencia de prensa antes de enfrentar a los blancos y fue claro con su postura con respecto a los rumores.

Castro asegura que Kervin Arriaga está en el mercado y que si oferta desde Italia es buena para el Levante se va a vender al hondureño ex Marathón.

“Yo no he hablado con Kervin de eso. Es normal que se hable de esto. Como he dicho anteriormente, para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta buena para el club, el Levante lo hará. Cuando el mercado está abierto, siempre hay clubes que miran nuestros jugadores. Pero ahora, está todo normal”, dijo sobre el interés.

“El Genoa es el equipo que más fuerte está pujando por Kervin Arriaga. Presentaron una oferta que supera los 5 millones de euros. Es una opción muy real que terminé en el equipo italiano en este mercado de invierno.

Ha pegado un crecimiento brutal y es una pieza clave del Levante. Por eso muchos equipos europeos se han interesado en él como el Atalanta y uno de la Premier League, pero el Genoa es el que encabeza para ficharlo”, aseguró el periodista de El Chiringuito, German Múñoz.

No confirma que Kervin Arriaga juegue ante Real Madrid

En la misma conferencia de prensa, Luis Castro adelantó que tiene bajas y que con Arriaga tiene que tomar una decisión.

“Lo más probable es que ni Diego Pampín ni Matías Moreno puedan jugar mañana ante el Real Madrid. Con Kervin Arriaga, tenemos que tomar una decisión”.

Real Madrid recibe al Levante el sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu. El partido arranca a las 7:00 de la mañana hora de Centroamérica.

