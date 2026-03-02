La Selección de El Salvador programó un partido amistoso en una fecha poco convencional como la de este martes 3 de marzo. Éste será contra el Pachuca Select, un combinado formado por futbolistas Sub-23 y Sub-19 del equipo mexicano.

Para este encuentro, al no tratarse de una fecha FIFA, Bolillo Gómez tendrá a mayoría de futbolistas de la Liga Mayor en la nómina. Además de los que se desempeñan en el medio nacional, el DT llamó a dos jugadores que se destacan en México y Estados Unidos.

“Son partidos de informarnos mucho de los muchachos que podemos traer, que vienen por primera vez a selección. Hay que darle mucha competencia y hay dos jugadores que vienen de afuera y es darle oportunidad a los muchachos de tener mucha competencia internacional“, confirmó el técnico colombiano sobre los legionarios.

Los nuevos legionarios que Bolillo Gómez suma a La Selecta

Estos son Geonathan Barrera y Alejandro Cano. El primero pertenece a los Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga Expansión MX, segunda división del fútbol mexicano. Es portero y tiene 21 años. En este 2026, fue titular en dos encuentros con el plantel profesional.

Cano, por su parte, juega en el equipo filial del San José Earthquakes de la MLS Next Pro (tercera división del fútbol estadounidense). Es un defensor central de 21 años que ya conoce lo que es jugar para las selecciones juveniles de La Selecta.

Ambos consiguieron ser convocados por primera vez al seleccionado mayor. Teniendo en cuenta las declaraciones del Bolillo Gómez, tanto Barrera como Cano podría tener minutos contra el Pachuca Select.

