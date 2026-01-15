“Liberar la plaza”: Jeaustin Campos toma impensada decisión en Real España y firma por este grande de Centroamérica

Jeaustin Campos sigue con su reestructuración en Real España, el equipo catedrático ha visto como uno de sus delantero se fue del club ya que no cumplió las expectativas del técnico.

Solo 6 meses duró en La Máquina y ahora es anunciado por el Alianza de El Salvador. El futbolista en cuestión es Gustavo Moura, quién ya fue presentado.

“Moura al Alianza. El equipo salvadoreño le dijo a Real España que se decidiera si lo iban a soltar o no y no desaprovecharon para liberar la plaza internacional.

La Máquina por decidir entre tres opciones en ataque para el viernes ya debe haber algo. Eber dentro de las opciones”, informa el periodista Jafeth Moreno.

Eber Caicedo, es un atacante ecuatoriano que ha marcado 15 goles durante 2025 y que tiene un gran cartel con Libertad FC.

Con esto, Jeaustin Campos busca reforzar la delantera, ya que los tres que tenía, Bryan Moya, Yeison Moreno y Gustavo Moura, se fueron.

