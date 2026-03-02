“Negociando”: las dos opciones que maneja Adalberto Carrasquilla para salir de Pumas después del Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla es uno de los responsables de que Pumas UNAM esté prendido en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura 2026. Pero en realidad, su ascendencia futbolística en el equipo se viene sintiendo —como en el caso de Keylor Navas— ni bien llegó, a comienzos del 2025.

En lo que va del certamen doméstico, “Coco” lleva 2 goles en 7 partidos y también le hizo un tanto a San Diego en la Concachampions. Además, el sábado fue fundamental para que los felinos rescataran un empate 1-1 frente a Tijuana al construir la jugada que decantó en la anotación de Juninho Vieira.

El ritmo en el mediocampo de Pumas lo maneja el nacido hace 27 años en Ciudad de Panamá con su gran visión de juego, precisión en el pase, su capacidad de recuperación y su desplazamiento de área a área, además de su depurada técnica. Un combo que lo vuelve atractivo en el mercado internacional.

Las dos opciones de salida que maneja Adalberto Carrasquilla

Es un hecho que Carrasquilla va a seguir jugando en el conjunto universitario hasta el Mundial 2026. Si bien tiene contrato hasta 2028, con opción de renovar por un año más, sus buenos rendimientos despertaron el interés de equipos de la Liga MX y el fútbol europeo que buscarían tentarlo para después de la cita máxima.

“Están tocando la puerta en Pumas por Adalberto Carrasquilla clubes de México y Europa. En este momento está en México su representante, Edgardo Carles, negociando un aumento de salario“, aseguró el periodista Álvaro Martínez en el programa A La Candela.

“Es el momento de Carrasquilla. O Pumas le aumenta el salario, que es muy bueno; o emigra, vuelve a Europa; o se va a un grande, a un América, a un Cruz Azul”, cerró el reportero. Recordemos que el volante fue fichado por Cartagena FC de España en 2019 y se marchó en 2021, tras lograr la permanencia en Segunda División. Terminó llegando a Houston Dynamo de la MLS, donde finalmente explotó.

