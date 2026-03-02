“Le va a costar”: José Francisco Molina recibe dura sentencia de un excandidato para DT de la Selección de Honduras

El nombramiento de José Francisco Molina en la Selección de Honduras ha dejado más dudas que certezas ante su falta de experiencia en selecciones mayores y su paso por el fútbol de India y Hong Kong.

A esas dudas se ha sumado el entrenador Salomón Nazar, excandidato a dirigir La H antes del nombramiento de Reinaldo Rueda en el pasado proceso eliminatorio.

El entrenador de Los Lobos de la UPNFM brindó una entrevista al periodista Mauricio Kawas y consideró que la hoja de vida de Molina se queda corto para un entrenador que tomará las riendas de una selección mayor.

“Le va a costar”, aseguró Nazar

“Está un tanto pequeño el curriculum para entrenar una selección. No conocemos su trabajo en cuanto al aspecto formativo si lo que se quiere es hacer un verdadero proceso. Es un error que se ha cometido, cada cuatro años queremos ir a los mundiales sin establecer un verdadero proceso y depender de los muchachos que están afuera (los legionarios)”, comenzó diciendo Nazar.

Añadió que: “Si el tema es hacer un proceso, puede ser, pero no lo conocemos en ese plano y si a nivel de selecciones no tiene experiencia, le va a costar un poco”.

¿Hay que pensar en el Mundial 2030?

A criterio de Salomón Nazar, la Selección de Honduras con Francis Hernández no debe pensar en la clasificación del Mundial 2030, sino que pensar en un proyecto a largo plazo.

El doctor Nazar también insistió que si Molina no ha tenido experiencia formativa le va a costar adaptarse a la realidad del fútbol hondureño.

“Alguna experiencia tuvo que haber compartido con él (Francis Hernández), no pensemos que en cuatro años vamos a estar en el mundial. Debemos preparar la gente (a los jugadores) y si se da, pues ni cosa mejor. Habrá que valorar la experiencia que ha tenido en un proceso, pero si no ha tenido la experiencia a nivel de selección, le va a costar bastante”, opinó.

