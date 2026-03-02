“Un proceso nuevo”: Bocha Batista respondió si Keylor Navas estará o no dentro de su proyecto en Costa Rica

Fernando Batista ya tomó oficialmente las riendas de la Selección de Costa Rica y su primer mensaje dejó claro que inicia una etapa distinta, con una identidad marcada y la mira puesta en el Mundial 2030. En su presentación, el técnico argentino habló de disciplina, protagonismo e intensidad, pero también se refirió al tema que más expectativa generaba: el futuro de Keylor Navas en la Tricolor.

En medio de la renovación que atraviesa el combinado nacional tras el último proceso eliminatorio, muchos se preguntaban si el histórico guardameta tendría cabida en el nuevo ciclo. Fernando Batista no esquivó la consulta y su respuesta dejó la puerta abierta.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre el Bocha Batista?

“Keylor es un gran profesional, acá comienza un proceso nuevo y en algún momento hablaré con él y hoy las puertas de la Selección están abiertas”, afirmó el estratega argentino en conferencia de prensa.

No fue una convocatoria inmediata ni una confirmación categórica, pero tampoco una despedida. El mensaje fue claro: nadie tiene el puesto asegurado, pero tampoco hay vetos. En el concepto del nuevo entrenador, todos parten desde el mismo punto. El proceso arranca de cero y el mérito será el criterio principal para definir las convocatorias.

Tweet placeholder

Más allá de nombres propios, Batista profundizó en la idea futbolística que pretende implementar. Habló de una Selección protagonista en cualquier escenario, capaz de competir de igual a igual sin importar el rival o la cancha. “Que sea una selección protagonista en cualquier campo de juego, en cualquier país, una selección intensa, que sepa lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego”, señaló.

Publicidad

Publicidad

El argentino evitó encasillarse en sistemas tácticos rígidos y prefirió enfocarse en la construcción de una identidad colectiva. Para él, el aspecto mental será determinante en el crecimiento del equipo. “Que el jugador se la crea y que sienta la importancia de la camiseta”, expresó, dejando claro que el compromiso y la convicción serán pilares del nuevo proyecto.

ver también Bocha Batista llega con cinco refuerzos: los integrantes de su cuerpo técnico en la Selección de Costa Rica

Así comienza la era Bocha Batista en Costa Rica. Con Keylor Navas en el radar, pero sin privilegios automáticos, y con un discurso que apuesta por protagonismo y carácter. El mensaje es contundente: inicia un proceso nuevo, y en él, cada futbolista deberá ganarse su lugar desde el primer día.

Publicidad

Datos Claves

Fernando Batista asumió oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica .

asumió oficialmente como nuevo director técnico de la . El entrenador argentino proyecta clasificar a la Tricolor para el Mundial 2030 .

. Las puertas de la Selección están abiertas para Keylor Navas en este nuevo proceso.