Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Parte de la venta”: Roger Rojas sentencia a Jorge Álvarez por su fichaje con Alajuelense y lo que impacta a Olimpia

Jorge Álvarez decidió no fichar por Alajuelense y Roger Rojas, ex de La Liga habló de la oportunidad que rechazó.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Jorge Álvarez fue objetivo de Alajuelense en el mercado de fichajes.
Jorge Álvarez fue objetivo de Alajuelense en el mercado de fichajes.

Jorge Álvarez no va a jugar en la Liga Deportiva Alajuelense, el hondureño ha decidido quedarse en Olimpia y hasta podría renovar su contrato por dos años más.

Jorge Daniel ha cerrado la novela que lo involucró. Ahora un ex jugador del Olimpia y Alajuelense, Roger Rojas, habló de su situación y sentenció al jugador.

“Salida al extranjero”: Jorge Álvarez sacude a Alajuelense con la determinación que tomará y Olimpia queda sorprendido

ver también

“Salida al extranjero”: Jorge Álvarez sacude a Alajuelense con la determinación que tomará y Olimpia queda sorprendido

Roger Rojas sentencia a Jorge Álvarez por no fichar por Alajuelense

“El tren pasa sólo una vez en la vida. Yo creo que él le quiere ayudar al Olimpia dejándole una cantidad de dinero como parte de la venta“.

Roro aseguró que Alajuelense si tiene el dinero para sacarlo de Olimpia, pero es complicado que refuerce a un rival directo en Centroamérica.

“Si piden 500 mil dólares, no sé (lo pague) el dinero lo tiene (Alajuelense), pero no sé si esté dispuesto a pagarlo. Nosotros no dudamos que lo vale ( Jorge Álvarez), pero que los dé (Alajuelense) es otra cosa”.

“Principal interesado”: se quedó sin equipo y Olimpia daría el bombazo trayéndolo de nuevo a Honduras

ver también

“Principal interesado”: se quedó sin equipo y Olimpia daría el bombazo trayéndolo de nuevo a Honduras

Con esto se da por cerrado el capítulo se Jorge Álvarez y Alajuelense, un fichaje frustrado que siempre quiso el Machillo Ramírez.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Esto le ofreció Alajuelense a Jorge Álvarez para ficharlo
Liga Deportiva Alajuelense

Esto le ofreció Alajuelense a Jorge Álvarez para ficharlo

Esto es lo que debería valer Jorge Álvarez según Transfermarkt
Concacaf

Esto es lo que debería valer Jorge Álvarez según Transfermarkt

Alajuelense recibe desde Honduras la confirmación
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense recibe desde Honduras la confirmación

Jeaustin Campos agita a toda Honduras con la noticia que pone en vilo a Motagua y esta fue la propuesta
Honduras

Jeaustin Campos agita a toda Honduras con la noticia que pone en vilo a Motagua y esta fue la propuesta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo