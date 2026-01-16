“Parte de la venta”: Roger Rojas sentencia a Jorge Álvarez por su fichaje con Alajuelense y lo que impacta a Olimpia

Jorge Álvarez no va a jugar en la Liga Deportiva Alajuelense, el hondureño ha decidido quedarse en Olimpia y hasta podría renovar su contrato por dos años más.

Jorge Daniel ha cerrado la novela que lo involucró. Ahora un ex jugador del Olimpia y Alajuelense, Roger Rojas, habló de su situación y sentenció al jugador.

ver también “Salida al extranjero”: Jorge Álvarez sacude a Alajuelense con la determinación que tomará y Olimpia queda sorprendido

Roger Rojas sentencia a Jorge Álvarez por no fichar por Alajuelense

“El tren pasa sólo una vez en la vida. Yo creo que él le quiere ayudar al Olimpia dejándole una cantidad de dinero como parte de la venta“.

Roro aseguró que Alajuelense si tiene el dinero para sacarlo de Olimpia, pero es complicado que refuerce a un rival directo en Centroamérica.

“Si piden 500 mil dólares, no sé (lo pague) el dinero lo tiene (Alajuelense), pero no sé si esté dispuesto a pagarlo. Nosotros no dudamos que lo vale ( Jorge Álvarez), pero que los dé (Alajuelense) es otra cosa”.

ver también “Principal interesado”: se quedó sin equipo y Olimpia daría el bombazo trayéndolo de nuevo a Honduras

Con esto se da por cerrado el capítulo se Jorge Álvarez y Alajuelense, un fichaje frustrado que siempre quiso el Machillo Ramírez.

Publicidad