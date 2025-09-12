“Me ha tocado adaptarme”: un incómodo Javier Mascherano habla de la nueva lesión de David Ruíz y confirma qué pasara con Messi y Suárez

El mediocampista David Ruíz fue la nota negra para la Selección de Honduras en la Fecha FIFA.

El jugador que milita en el Inter Miami salió lesionado en el partido ante Nicaragua y dejó a su equipo con diez jugadores.

Posteriormente se confirmó cuál era la lesión que sufrió y el tiempo de baja del futbolista, lo que no ha causado nada de gracia en el DT de las ´Garzas´, Javier Mascherano.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre David Ruiz?

El técnico argentino, Mascherano, habló en zona mixta antes de que su equipo enfrente a Charlotte FC en su partido 26 de la MLS.

El “Jefecito” mostró toda su incomodidad con sus expresiones por la nueva lesión del catracho al que prácticamente no ha tenido a disposición todo el año.

“Si hay algo a lo que me he adaptado toda la temporada es a este tipo de situaciones, son cosas que pueden pasar, lamentablemente tenemos no solamente la lesión de Fafá y David Ruíz, si no también la situación de Luis (Suárez) y Baltasar (Rodríguez)”.

Es así como el entrenador del equipo de Miami confirma que Ruíz estará varias semanas de baja y por consecuencia perderá aún más terreno en su consideración.

Por lo pronto el mismo jugador, Ruíz, confirmó que no jugará ante Costa Rica y Haití con la Bicolor.

“Es el mismo desgarro, he tenido todo el año con esto (…) Usualmente la recuperacion de esta lesión son de cuatro a seis semanas, me toca tomar tiempo y volver… se me puede complicar venir para los partidos ante Costa Rica y Haití, y espero estar fuerte para noviembre”.

Mascherano confirma qué pasará con Lionel Messi

Sobre el mega crack mundial, Lionel Messi, Mascherano confirmó que contará con su capitán para el partido ante Charlotte.

“Messi está bien y entrenó toda la semana con nosotros”, sentenció el entrenador.

Inter Miami está obligado a ganar ya que viene de perder de manera categórica la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders.

La temporada de Miami no ha sido la mejor ya que hasta el momento han perdido la Copa de Campeones y Leagues Cup.

Messi estará disponible para Inter Miami. (Foto: Getty Images)