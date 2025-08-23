Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Giro inesperado: Mascherano confirma el futuro de David Ruiz y comunica a Reinaldo Rueda dónde jugará

Cuando todos no esperaban noticias buenas de David Ruiz, Javier Mascherano le ha dado la mejor de lo que va de 2025.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Javier Mascherano toma una decisión que cambia todo para David Ruiz.
Javier Mascherano toma una decisión que cambia todo para David Ruiz.

David Ruiz ha comenzado a ver la luz al final del túnel luego de pasar tres meses sin jugar al fútbol con su equipo, el Inter Miami.

Ruiz ha vivido un calvario que va olvidando y todo gracias a una rotunda decisión que ha tomado Javier Mascherano, su entrenador.

“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

ver también

“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

¿Qué hizo Javier Mascherano con David Ruiz?

El argentino dio la gran sorpresa y puso a Ruiz de titular ante el DC United. El catracho jugó 55 minutos en el empate 1-1.

Publicidad

David aprovechó su oportunidad y ante la baja de Lionel, pudo disfrutar de minutos en cancha, una buena noticia para la selección de Honduras de igual forma.

Con esto, Mascherano le demuestra a Reinaldo Rueda que cuenta con Ruiz, pero que su trabajo debe seguir aumentando para poder jugar partidos de mayor calibre.

Publicidad

Inter Miami guardó sus mejores jugadores porque el miércoles 27 de agosto se juegan las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City.

Publicidad

Ruiz ha vivido un calvario completo, ya que se perdió la Copa Oro, Mundial de Clubes y parte de la MLS por la maldita lesión muscular que tuvo.

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

ver también

“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

Se manejó la posibilidad de que saliera del Inter Miami, pero dicha posibilidad fue cancelada finalmente por el propio Javier Mascherano.

Publicidad

La mejor noticia es para Honduras, que quiere contar con David Ruiz para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Guatemala está en el radar de Leo Messi
Guatemala

Figura de Guatemala está en el radar de Leo Messi

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente
Honduras

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente

Le dan las gracias: Inter Miami oficializa la noticia que repercute en el futuro de David Ruíz
Honduras

Le dan las gracias: Inter Miami oficializa la noticia que repercute en el futuro de David Ruíz

A Quesada le preguntaron si Saprissa necesita nuevos refuerzos y no lo dudó: "Hay carencias"
Deportivo Saprissa

A Quesada le preguntaron si Saprissa necesita nuevos refuerzos y no lo dudó: "Hay carencias"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo