Giro inesperado: Mascherano confirma el futuro de David Ruiz y comunica a Reinaldo Rueda dónde jugará

David Ruiz ha comenzado a ver la luz al final del túnel luego de pasar tres meses sin jugar al fútbol con su equipo, el Inter Miami.

Ruiz ha vivido un calvario que va olvidando y todo gracias a una rotunda decisión que ha tomado Javier Mascherano, su entrenador.

¿Qué hizo Javier Mascherano con David Ruiz?

El argentino dio la gran sorpresa y puso a Ruiz de titular ante el DC United. El catracho jugó 55 minutos en el empate 1-1.

David aprovechó su oportunidad y ante la baja de Lionel, pudo disfrutar de minutos en cancha, una buena noticia para la selección de Honduras de igual forma.

Con esto, Mascherano le demuestra a Reinaldo Rueda que cuenta con Ruiz, pero que su trabajo debe seguir aumentando para poder jugar partidos de mayor calibre.

Inter Miami guardó sus mejores jugadores porque el miércoles 27 de agosto se juegan las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City.

Ruiz ha vivido un calvario completo, ya que se perdió la Copa Oro, Mundial de Clubes y parte de la MLS por la maldita lesión muscular que tuvo.

Se manejó la posibilidad de que saliera del Inter Miami, pero dicha posibilidad fue cancelada finalmente por el propio Javier Mascherano.

La mejor noticia es para Honduras, que quiere contar con David Ruiz para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.