Giro inesperado: Honduras recibe la noticia que nunca esperó de la MLS y que sorprende a Costa Rica para la Eliminatoria

La selección de Honduras espera con ansias los duelos de octubre contra Costa Rica y Haití para ir concretando su clasificación al Mundial 2026.

La Bicolor depende de si misma para estar en la Copa del Mundo y estos dos cotejos que vienen los jugará de local tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

La Bicolor sufrió ante Nicaragua la lesión de David Ruiz y todo se perfila a que no estará en octubre, pero Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, ha dado un giro inesperado con su situación y abre una pequeña posibilidad.

Y es que tanto Ruiz como Fafá Picault llegaron lesionados tras la fecha FIFA de septiembre y ambos se recuperan. Para los dos casos, Mascherano explicó:

“Sería irresponsable decir que si van a llegar o no, porque uno tiene que ir viendo. El primer diagnóstico creemos que sí, creo que Fafá viajará contra nosotros a Toronto, lo tenemos cotemplado para la convocatoria. Ahora decirte que va a pasar, sería irresponsable”.

David Ruiz tiene una pequeña chance de llegar ante Costa Rica

Y sobre David Ruiz: “Está un poco más atrás todavía, lo de Fafá fue bastante chiquito, lo de David era un poquito más largo, pero en teoría a esa altura, ya debería estar si no hay ninguna complicación”.

Con esto, Mascherano abre una posibilidad a que David Ruiz pueda estar en los partidos ante Costa Rica y Haití, aunque la información que maneja Fútbol Centroamérica es que será muy complicado.

Ruiz ha sido uno de los habituales en las convocatorias de Reinaldo Rueda, pero la lesión muscular que ha arrastrado lo han castigado demasiado.

