Javier Mascherano pone en vilo a toda Honduras con dos noticias que sorprenden a Reinaldo Rueda

El director técnico de Inter Miami y por consecuencia de David Ruíz, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa sobre el estado de salud del hondureño.

Ruíz salió lesionado en el último partido de la Selección de Honduras y se auto descartó de los partidos Eliminatorios de Octubre contra Costa Rica y Haití.

Sin embargo, el entrenador argentino sorprendió con sus declaraciones este viernes con respecto a dos temas puntuales que repercuten en Honduras.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la lesión de David Ruiz?

El ´Jefecito´ fue consultado sobre el estado de salud del mediocampista hondureño, y fue ahí donde no solamente habló de un jugador, sino de dos.

Eso sí, no se atrevió a asegurar nada con respecto al una posible fecha de regreso del internacional hondureño.

“Sería irresponsable de mi parte decir si van a llegar o no, porque son lesiones que uno tiene que ir viendo. Yo creo que por el primer diagnóstico que vimos, creemos que sí”, comenzó relatando.

Si bien las primeras palabras fueron alentadoras, la mala noticia para Honduras no tardaría en llegar ya que Mascherano confirmó que Fafa Picault, delantero de Haití que enfrentará a Honduras, está prácticamente recuperado.

“Somos optimistas más con Fafa Picault, la idea es que la semana que viene viaje con nosotros a Nueva York y Toronto. No sé si estará en el primer partido pero la expectativa es que para Toronto ya pueda entrar en la convocatoria”.

Con respecto al seleccionado catracho, el propio DT de los de Miami confirmó que su estado es más complicado.

“David está un poquito más atrás en la recuperación, lo de Fafa Picault es un poco más chiquito, lo de David en el primer diagnóstico es un poquito más largo, pero si no hay ninguna complicación ya debería estar con el grupo para ese tiempo”, sentenció.

Es de esta manera que la doble noticia para Reinaldo Rueda parece confirmarse: No contará con un jugador habitual en sus convocatorias y uno de sus rivales sí tendrá a un titular indiscutible a su disposición.

La Bicolor enfrentará a Costa Rica y Haití el próximo 9 y 13 de octubre, respectivamente. Ambos partidos serán con la ´H´ como local.