Técnico del Levante sentencia a Kervin Arriaga en la Liga Española ¿Es culpa de la selección de Honduras?

Kervin Arriaga no ha tenido su mejor arranque de ciclo en el Levante de la primera división de España.

El hondureño se reportó lesionado hace unos días y su técnico, Julián Calero, habló sobre su situación y el no poderlo tener en la pretemporada.

¿Qué dijo Julián Calero que sentencia a Kervin Arriaga?

Calero comenzó hablando de las bajas, alegando circurtancias que se han dado en cada uno de los casos, una de ellas es la de Kervin Arriaga que llegó tarde a la pretemporada por ‘culpa’ de su gran papel en la Copa Oro con la selección de Honduras.

“Es cierto que me da pena no haber podido ver a todos los jugadores competir y sobre todo poder engrasar al equipo lo suficiente. Pero son las circunstancias, no hay que quejarse y hay que tirar para adelante. Te ha pasado ahora e igual a lo largo de la temporada te pasa mucho menos. Son circunstancias que pasan cuando trabajas de verdad y cuando estás metido de verdad. Cuando compites de verdad pasan estas cosas. Son gajes del oficio y hay que saberlo asumir como lo que es”, dijo.

Y aquí fue donde habló del hondureño cuando fue consultado sobre las lesiones: “Son cosas de la pretemporada y los jugadores nuevos llegan con otro ritmo diferente. Algunos de ellos no han llegado a entrenar con nosotros, como es el caso de Kervin Arriaga o Carlos Álvarez”.

Calero alegó que Kervin no haya tenido ningún entrenamiento con el equipo, pero que su confianza en el catracho es total.

“Tengo un grupo de profesionales muy bueno en la preparación física y estas cosas pasan. Alguno saca conclusiones erróneas porque hay lesionados y piensan que esto es un desastre”, cerró.

Levante sufrió su primera derrota de la pretemporada ante el Castellón y a la vuelta de la esquina está el debut ante Alavés en la Liga Española donde Kervin Arriaga no estará.

