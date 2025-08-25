Honduras y Reinaldo Rueda son sacudidos tras confirmarse la peor noticia de cara a las Eliminatorias

Las Eliminatorias de Concacaf están a la vuelta de la esquina y las selecciones nacionales ya se comienzan a preparar.

En Honduras son conscientes que comenzar fuerte es clave para acercase al gran objetivo mundialista y es por eso que buscarán iniciar con dos victorias ante Haití y Nicaragua.

ver también La Bombonera explota contra Pedro Troglio que protagonizó polémico gesto ante Boca Juniors

Se confirma una dura baja para Reinaldo Rueda y Honduras

Sin embargo, el combinado cinco estrellas no podrá contar con todos los jugadores a su disposición.

De hecho, los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen grandes problemas para confeccionar la convocatoria debido a muchas causas.

Publicidad

Publicidad

Lesiones, suspensiones, falta de ritmo y bajos niveles complican las decisiones de Rueda Rivera para hacer el mejor listado posible.

Es en ese marco que la Bicolor sufrirá un durísimo golpe ya que no podrá contar con una de sus máximas figuras.

Publicidad

Se trata del capitán Denil Maldonado que, según la información que tiene Fútbol Centroamérica, no será parte de los legionarios que defiendan el escudo de la ´H´ en el inicio eliminatorio.

Publicidad

Tal y como se venía adelantando, Maldonado sufre una lesión en su tobillo que le ha impedido debutar con su nuevo club Rubin Kazán en Rusia.

Publicidad

ver también El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado

Esta lesión se ha ido extendiendo en el tiempo y, además de la falta de ritmo, físicamente el ´Káiser´ no se ha recuperado.

Publicidad

Publicidad

La ausencia de “Maldo” es sin duda alguna una muy sensible para Honduras ya que es el capitán y mejor defensor del cuadro catracho.

El defensor no juega desde el 2 de julio en la semifinal de Copa Oro ante México.

Más bajas confirmadas para Honduras

Según la información proporcionada por el periodista Álvaro De La Rocha, otro jugador que no estará convocado es Kervin Arriaga.

Publicidad

El mediocampista no se recuperó a tiempo de su lesión y, pese a que está cerca de regresar a las canchas, no estará a tiempo para la Eliminatoria.

Publicidad

A Arriaga y Maldonado se les unirá Rigoberto Rivas que, también por lesión, no estará convocado.

Quien sí regresaría a ser uno de los convocados, ante la baja de Arriaga, es el volante que milita en Nashville SC, Bryan Acosta.

Publicidad

Tweet placeholder

ver también La última decisión y la evaluación del Alverca FC de Vinicius Jr con Julián Martínez en Portugal que alegra a Honduras

Se espera que este martes 26 de agosto Reinaldo Rueda esté dando a conocer el listado oficial de la convocatoria de Honduras.

Publicidad

Publicidad

La Bicolor enfrenta el 5 de septiembre a Haití y el martes 9 recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional de Tegucialpa.