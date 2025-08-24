El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado

El partido entre creadores de contenido de Honduras y El Salvador fue uno de los fenómenos sociales del año.

El encuentro llamó poderosamente la atención de la afición que abarrotó el Estadio Morazán de San Pedro Sula y las redes sociales.

Concacaf vigila: Honduras queda expuesta

Si bien el encuentro era un espectáculo, revivió un peligroso antecedente que de repetirse a Honduras podría dejarla fuera del Mundial.

Y es que durante el partido hubo un desafortunado momento en el que uno de los creadores de contenido salvadoreño fue agredido con un objeto lanzado desde la tribuna.

Si bien la situación no paso a más, lo cierto es que volvió a demostrar las debilidades del recinto y la falta de prevención de las autoridades locales.

Un creador de contenido de El Salvador fue agredido por un objeto lanzado desde la tribuna.

El incidente recordó a uno idéntico que pasó en un partido oficial entre Honduras y México por la Liga de Naciones de Concacaf.

El 15 de Noviembre de 2024 la Selección Mexicana cayó ante Honduras por 2-0 pero al finalizar el partido su DT fue golpeado en la cabeza por un objeto lanzado desde la tribuna.

Javier “Vasco” Aguirre salió totalmente ensangrentadoluego de haber sido impactado por un objeto contundente lanzado desde las graderías.

La imagen dio vuelta al mundo trayendole sanciones a Honduras por parte de la Confederación.

Las alarmas se encienden cuando se recapitula que ambos episodios se dieron en el mismo inmueble: El Estadio Morazán.

Javier Aguirre fue agredido en Noviembre de 2024 en el Estadio Morazán.

Las agresiones en el Estadio Morazán que alertan a Honduras

La situación debería ser una clara advertencia para la FFH ya que el Estadio Morazán será el inmueble del partido entre Honduras y Costa Rica por Eliminatorias.

Las autoridades de la ´H´ deberán tomar precauciones y evitar que una situación así se repita ya que, con un antecedente y castigo previo, si se repite la sanción de Concacaf podría costar hasta una eliminación.

Hondureños y costarricenses se verán las caras el 9 de octubre en uno de los partidos más esperados y definitorios de los últimos años.

