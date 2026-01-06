Es tendencia:
Eddie Hernández se olvida de Municipal y ficharía por este impensado equipo de Honduras: “Lo quieren”

El delantero no seguirá en Municipal y en Honduras aseguran que puede fichar por equipo de la Liga Nacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Eddie Hernández tendría un nuevo club en la Liga Nacional Honduras.

Eddie Hernández solo duró un torneo en el Municipal de Guatemala. El hondureño no convenció a los chapines a pesar de que llegaron a la final y la perdieron ante el Antigua GFC.

Con 34 años solo pudo anotar 6 goles y desde Guatemala indican que no sigue. Lo relevante es que un equipo catracho quiere su regreso y “lo quiere en sus filas”.

¿Qué equipo de Honduras quiere a Eddie Hernández?

Se trata del Génesis, club que ya cerró el fichaje de Walter “Colocho” Martínez, desea ahora juntar a los ex Motagua para el 2026, así lo indica el periodista Jafeth Moreno.

“Este día llegó a La Paz, el mediocampista Walter ‘Colocho’ Martínez con maleta y todos los miquis.

Además están trabajado fuerte para repatriar al experimentado Eddie Hernández, medios chapines lo ponen fuera de Municipal y el Génesis lo quiere en sus filas”.

“No va a Municipal”: Motagua sacude toda Centroamérica con su nuevo fichaje que ya conoce a Javier López

Este sería el número 15 de su carrera tras Platense, BK Hacken, Motagua, Vida, Correcaminos, QD Jonoon, Deportes Tolima, Irtysh Pavlodar, Zob Ahan, Olimpia, Al Tai, Mohammedan, Olancho FC y Municipal.

