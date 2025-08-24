La Bombonera explota contra Pedro Troglio que protagonizó polémico gesto ante Boca Juniors

La visita del Banfield de Pedro Troglio a la Bombonera es uno de los partidos más llamativos de una nueva jornada en Argentina.

El director técnico, leyenda de Olimpia de Honduras, protagonizó uno de los capítulos más interesantes del primer tiempo.

Pedro Troglio expulsado, hace polémico gesto mientras la 12 canta contra él

Corría el minuto 37 del primer tiempo cuando el DT del “Taladro” perdió el control contra el árbitro central Nicolás Lamolina.

Troglio reclamó fuertemente las decisiones del referee que no dudó en expulsar al entrenador.

Mientras Pedro Antonio se retiraba, la barra de Boca Juniors mejor conocida como “La 12” le dedicó cánticos al ex Olimpia.

Fue ante esto que Troglio hizo un gesto característico de los jugadores/técnicos identificados con River: Mientras caminaba se tapó la nariz en claro gesto cultural futbolístico como cargadas a Boca y su estadio.

Pedro Troglio y su gesto en la cancha de Boca.

Fue por todos estos condimentos que “La 12” no dudó en dedicarle cánticos al estatega: “El que no salta se fue a la B” retumbó desde las graderías del Estadio Alberto J. Armando.

Caber recordar que el ex jugador del Millonario salió campeón en la plena Bombonera en 1986 gracias al histórico gol del “Beto” Alonso.

Troglio, que viene de ser elegido como el DT del Jornada 5, se retiró de manera tempranera a las duchas.

La mala relación del “Rulo” con los árbitros también se pudo ver en su paso por Honduras donde constantemente tuvo enfrentamientos con el central Saíd Martínez.

Banfield empata, por los momentos, 0-0 ante Boca Juniors como visitante. Rodrigo Auzmendi es titular y está jugando el partido.