Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Ex Olimpia

La Bombonera explota contra Pedro Troglio que protagonizó polémico gesto ante Boca Juniors

El ex DT de Olimpia fue uno de los protagonistas del primer tiempo en la cancha de Boca,

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Pedro Troglio fue uno de los protagonistas del duelo entre Boca y Banfield.
© Diario OléPedro Troglio fue uno de los protagonistas del duelo entre Boca y Banfield.

La visita del Banfield de Pedro Troglio a la Bombonera es uno de los partidos más llamativos de una nueva jornada en Argentina.

El director técnico, leyenda de Olimpia de Honduras, protagonizó uno de los capítulos más interesantes del primer tiempo.

Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia

ver también

Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia

Pedro Troglio expulsado, hace polémico gesto mientras la 12 canta contra él

Corría el minuto 37 del primer tiempo cuando el DT del “Taladro” perdió el control contra el árbitro central Nicolás Lamolina.

Publicidad

Troglio reclamó fuertemente las decisiones del referee que no dudó en expulsar al entrenador.

Tweet placeholder

Mientras Pedro Antonio se retiraba, la barra de Boca Juniors mejor conocida como “La 12” le dedicó cánticos al ex Olimpia.

Publicidad

Fue ante esto que Troglio hizo un gesto característico de los jugadores/técnicos identificados con River: Mientras caminaba se tapó la nariz en claro gesto cultural futbolístico como cargadas a Boca y su estadio.

Pedro Troglio y su gesto en la cancha de Boca.

Pedro Troglio y su gesto en la cancha de Boca.

Publicidad

Fue por todos estos condimentos que “La 12” no dudó en dedicarle cánticos al estatega: “El que no salta se fue a la B” retumbó desde las graderías del Estadio Alberto J. Armando.

Caber recordar que el ex jugador del Millonario salió campeón en la plena Bombonera en 1986 gracias al histórico gol del “Beto” Alonso.

Publicidad
Tweet placeholder
“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

ver también

“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

Troglio, que viene de ser elegido como el DT del Jornada 5, se retiró de manera tempranera a las duchas.

Publicidad

La mala relación del “Rulo” con los árbitros también se pudo ver en su paso por Honduras donde constantemente tuvo enfrentamientos con el central Saíd Martínez.

Publicidad

Banfield empata, por los momentos, 0-0 ante Boca Juniors como visitante. Rodrigo Auzmendi es titular y está jugando el partido.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia
Honduras

Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia

Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC
Guatemala

Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC

Pláticas confirmadas: Olimpia conoce si podrá fichar a Choco Lozano desde Santos Laguna
Honduras

Pláticas confirmadas: Olimpia conoce si podrá fichar a Choco Lozano desde Santos Laguna

"Al extranjero": Creichel Pérez confirma su futuro muy lejos de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

"Al extranjero": Creichel Pérez confirma su futuro muy lejos de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo