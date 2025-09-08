Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

Honduras vs. Nicaragua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Continúa la acción del Grupo C de la tercera ronda de clasificación al Mundial 2026. Las Eliminatorias están aquí.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Honduras enfrenta a Nicaragua en duelo clave.
Honduras enfrenta a Nicaragua en duelo clave.

Continúa la emoción de la fase final para conocer a los clasificados al Mundial 2026 por parte de la Concacaf.

La Selección de Honduras llega con la obligación de ganar en su primer juego de local si quiere ser serio aspirante al boleto mundialista, pero para eso deberá superar a una combativa Nicaragua que viene de empatar ante Costa Rica.

Escándalo en Honduras: ex jugador de Olimpia y Real España es arrestado en pleno partido

ver también

Escándalo en Honduras: ex jugador de Olimpia y Real España es arrestado en pleno partido

¿A qué hora juegan Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Honduras y Nicaragua se verán las caras este martes 9 de septiembre a las 8:00 pm hora de Centroamérica en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Publicidad

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Honduras la transmisión del partido estará a cargo de Deportes TVC que habilitará el Canal Deportes TVC en empresas de cable, y el Canal TSI en señal abierta a nivel nacionalpara seguir el encuentro. Además el portal deportestvc.com lo tendrá disponible para dispositivos inalámbricos, pero solo para Honduras.

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua en Estados Unidos?

Para los aficionados fuera del territorio catracho el encuentro estará disponible por CBSSN, Fubo Sports y Telemundo, así como también en Concacaf GO o el canal oficial de Concacaf en Youtube.

Publicidad
Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

ver también

Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

¿Cómo llega Honduras?

El equipo que dirige Reinaldo Rueda llega con ciertas dudas luego del amargo empate en su visita a Haití. Ahora, la escuadra hondureña buscará dejar todo mal sabor de boca y ganar de local para comenzar a sumar y acercarse al sueño de clasificar a la Copa del Mundo.

Publicidad

¿Cómo llega Nicaragua?

El cuadro comandado por el Fantasma Figueroa aterrizará en Honduras con la intención de dañar a su rival de este martes. La ´Azul y Blanco´ empató en su debut contra Costa Rica y, pese a la baja de Jason Coronel, buscará continuar con las buenas sensaciones luego de reponerse a estar con un jugador menos ante el cuadro tico.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Inteligencia Artificial predice el resultado entre Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026
Honduras

La Inteligencia Artificial predice el resultado entre Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026

La clave de Reinaldo Rueda con Honduras que mete miedo en Nicaragua y el Fantasma Figueroa
Honduras

La clave de Reinaldo Rueda con Honduras que mete miedo en Nicaragua y el Fantasma Figueroa

Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que amenaza a a Costa Rica
Costa Rica

Quién es y cómo juega Jean Ricner-Bellegarde, la figura de Haití que amenaza a a Costa Rica

Afuera de La Sele: Piojo Herrera le suelta la mano a una figura de Costa Rica
Costa Rica

Afuera de La Sele: Piojo Herrera le suelta la mano a una figura de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo