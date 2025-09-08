Honduras vs. Nicaragua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Continúa la emoción de la fase final para conocer a los clasificados al Mundial 2026 por parte de la Concacaf.

La Selección de Honduras llega con la obligación de ganar en su primer juego de local si quiere ser serio aspirante al boleto mundialista, pero para eso deberá superar a una combativa Nicaragua que viene de empatar ante Costa Rica.

¿A qué hora juegan Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Honduras y Nicaragua se verán las caras este martes 9 de septiembre a las 8:00 pm hora de Centroamérica en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Honduras la transmisión del partido estará a cargo de Deportes TVC que habilitará el Canal Deportes TVC en empresas de cable, y el Canal TSI en señal abierta a nivel nacionalpara seguir el encuentro. Además el portal deportestvc.com lo tendrá disponible para dispositivos inalámbricos, pero solo para Honduras.

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua en Estados Unidos?

Para los aficionados fuera del territorio catracho el encuentro estará disponible por CBSSN, Fubo Sports y Telemundo, así como también en Concacaf GO o el canal oficial de Concacaf en Youtube.

¿Cómo llega Honduras?

El equipo que dirige Reinaldo Rueda llega con ciertas dudas luego del amargo empate en su visita a Haití. Ahora, la escuadra hondureña buscará dejar todo mal sabor de boca y ganar de local para comenzar a sumar y acercarse al sueño de clasificar a la Copa del Mundo.

¿Cómo llega Nicaragua?

El cuadro comandado por el Fantasma Figueroa aterrizará en Honduras con la intención de dañar a su rival de este martes. La ´Azul y Blanco´ empató en su debut contra Costa Rica y, pese a la baja de Jason Coronel, buscará continuar con las buenas sensaciones luego de reponerse a estar con un jugador menos ante el cuadro tico.

