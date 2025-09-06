Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

Honduras arribó al país y ya le dio vuelta a la página tras empatar ante Haití. Ahora todas sus energías se enfocan en la selección de Nicaragua.

La Bicolor se enfrenta este martes 09 de septiembre a su segundo rival en las Eliminatorias de Concacaf en el estadio Nacional Chelato Uclés.

ver también Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

El recinto capitalino no ha estado en su totalidad, porque CONDEPOR ha estado remodelando el sector de Sol Centro.

Publicidad

Publicidad

La noticia es que es te sector ya ha sido habilitado y Honduras jugará con estadio lleno ante Nicaragua. Algo que va a apretar mucho al “Fantasma” Figueroa.

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, lo ha confirmado. La H comienza su sueño mundialista en casa.

Publicidad

El sector de Sol Centro ya ha sido habilitado para el juego ante Nicaragua. FOTO: Condepor.

Publicidad

Concacaf ya lo aprobó para el Honduras vs. Nicaragua

“Esperando el apoyo de del jugador número dos en el estadio, el día martes, para llenar ese estadio y buscar esos tres puntos que son claves en casa para seguir en el camino de la clarificación”, expresó.

Publicidad

Sobre Sol Centro, aseguró que Concacaf ya lo aprobó: “Esta habilitado Sol centro, los boletos ya están a la venta, se habilitó todo, la parte logística ya está todo coordinado, todos están dando el apoyo, ahora a unirnos, a llenar el estadio Chelato Uclés, hacernos sentir en casa y conseguir esos puntos que nos acerquen al mundial”.

ver también Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica

Ahora depende de Reinaldo Rueda y sus jugadores darle la alegría a todo un pueblo que quedó con un sabor agridulce tras lo sucedido ante Haití.

Publicidad