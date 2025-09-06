Es tendencia:
Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

La selección de Honduras ha dado una noticia que confirma que Nicaragua y Fantasma Figueroa van a estar en serios aprietos.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

La selección de Honduras ya lo confirmó y Nicaragua está en aprietos.
La selección de Honduras ya lo confirmó y Nicaragua está en aprietos.

Honduras arribó al país y ya le dio vuelta a la página tras empatar ante Haití. Ahora todas sus energías se enfocan en la selección de Nicaragua.

La Bicolor se enfrenta este martes 09 de septiembre a su segundo rival en las Eliminatorias de Concacaf en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El recinto capitalino no ha estado en su totalidad, porque CONDEPOR ha estado remodelando el sector de Sol Centro.

La noticia es que es te sector ya ha sido habilitado y Honduras jugará con estadio lleno ante Nicaragua. Algo que va a apretar mucho al “Fantasma” Figueroa.

Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, lo ha confirmado. La H comienza su sueño mundialista en casa.

El sector de Sol Centro ya ha sido habilitado para el juego ante Nicaragua. FOTO: Condepor.

El sector de Sol Centro ya ha sido habilitado para el juego ante Nicaragua. FOTO: Condepor.

Concacaf ya lo aprobó para el Honduras vs. Nicaragua

“Esperando el apoyo de del jugador número dos en el estadio, el día martes, para llenar ese estadio y buscar esos tres puntos que son claves en casa para seguir en el camino de la clarificación”, expresó.

Sobre Sol Centro, aseguró que Concacaf ya lo aprobó: “Esta habilitado Sol centro, los boletos ya están a la venta, se habilitó todo, la parte logística ya está todo coordinado, todos están dando el apoyo, ahora a unirnos, a llenar el estadio Chelato Uclés, hacernos sentir en casa y conseguir esos puntos que nos acerquen al mundial”.

Ahora depende de Reinaldo Rueda y sus jugadores darle la alegría a todo un pueblo que quedó con un sabor agridulce tras lo sucedido ante Haití.

