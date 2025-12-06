“¿Keylor Navas o Courtois?”: Marcelo no dudó en elegir al mejor y desató la polémica en Real Madrid

Existen pocas voces más autorizadas que la de Marcelo para opinar sobre el Real Madrid. Durante sus años en la Casa Blanca, el legendario lateral brasileño levantó cinco Champions League, seis Ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes y dos Copas del Rey.

Además, disputó 546 partidos, en los que anotó 38 goles y repartió 104 asistencias, convirtiéndose en uno de los mejores carrileros que han vestido el uniforme merengue. Por eso, cada vez que Marcelo habla, en Madrid escuchan.

Marcelo sorprende al madridismo

Esta semana el brasileño volvió a ser noticia luego de participar en un juego de comparaciones propuesto por el diario Marca, donde debía elegir entre los futbolistas del histórico XI del Real Madrid 2018, tricampeón de la Champions, y los actuales titulares bajo las órdenes de Xabi Alonso.

La primera pregunta fue: “¿Keylor Navas o Courtois?”. Y Marcelo no titubeó: “Courtois”, respondió, eligiendo al belga por encima del portero costarricense que fue clave en el tricampeonato europeo. “¿Carvajal o Arnold?”, le preguntaron luego. “Arnold”, sentenció Marcelo, poniendo al recién llegado Trent Alexander-Arnold por sobre el histórico canterano merengue. Y ese extraño patrón se repitió una y otra vez: Militao sobre Varane, Huijsen sobre Sergio Ramos, Carreras… por encima del propio Marcelo.

En el mediocampo, Valverde se impuso a Kroos, Camavinga sobre Casemiro y Arda Güler por sobre Modric; mientras que en ataque Bellingham venció a Isco, Vinicius a Cristiano Ronaldo y Mbappé a Benzema.

Quedó claro que lo que Marcelo buscaba era mandar un mensaje de respaldo a la plantilla actual, llamada a sostener el legado de las estrellas que hicieron del Madrid el rey absoluto de Europa con 15 Champions League.

El presente del Real Madrid

Mientras tanto, el equipo dirigido por Xabi Alonso se encuentra en plena temporada. En La Liga, el Real Madrid marcha segundo con 36 puntos, escoltando al Barcelona (40) y con un partido pendiente.

En la Champions League, los blancos se ubican quintos en la tabla general de la fase regular, posición que les permitiría clasificarse a los octavos de final del certamen continental.