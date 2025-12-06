No están recibiendo su salario y hacen la notificación que Olimpia no esperaba rumbo a la Copa 40

Olimpia cierra las vueltas regulares del Apertura 2025 con la tarea de recuperar el liderato que les quitó Marathón. El conjunto merengue se mide al Victoria en la última fecha.

Los Jaibos llegan con una tremenda crisis económica y el plantel junto al cuerpo técnico han tomado una decisión que no esperaban de cara al partido de este sábado.

¿Qué pasa con el Victoria?

Desde Honduras confirman que solo los jugadores de la reserva han viajado para enfrentar al Albo, la plantilla principal no se trasladó a Tegucigalpa por una promesa incumplida.

Diario Diez cuenta que el club les deben el 30% de la pretemporada y cuatro meses más. Pero una de las molestias fue que no les respetaron el acuerdo de abonarles a cuenta de pagos atrasados la taquilla contra Choloma.

“Conseguí que entrenáramos porque es nuestra obligación, pero la decisión ya está tomada: No vamos a viajar a Tegucigalpa”, declaró Jhon Jairo López.

“No pedimos regalos ni bonos. Nunca solicitamos la taquilla como incentivo; les pedimos como parte del pago de los cuatro meses y medio de salario que nos adeudan”, señaló.

“Tuvimos una plática con el presidente del equipo, nos dijo que esta semana nos iba a cumplir con una parte que no ha llegado y nosotros como pedimos a la afición llenar el estadio y agradecerles que llenaron, también que sepan nuestro malestar que no hemos cobrado, tuvimos que tomar la decisión como grupo, si no se acuerda lo de la charla el equipo no viajará”, expresó Marcelo Espinal, uno de los líderes del vestuario.

Giro inesperado para el Olimpia vs. Victoria

En la mañana de este sábado se ha confirmado que los jugadores ha llegado a un acuerdo para viajar a Tegucigalpa. A pesar de la distancia entre La Ceiba y la capital de Honduras, llegarán en avión.

El partido está programado para iniciar a las 5:15 de la tarde. El que no viajó con ellos fue Jhon Jairo López que lo hizo vía terrestre.