Escándalo en Honduras: ex jugador de Olimpia y Real España es arrestado en pleno partido

Escándalo absoluto en el fútbol hondureño tras lo sucedido este sábado con un ex futbolista de Olimpia y Real España.

Durante un juego de la Liga de Ascenso, elementos de la policía nacional arrestaron al mediocampista Mayron Flores.

¿Por qué arrestaron a Mayron Flores en pleno partido?

Todo lo que sucedió fue en el contexto de un partido profesional por la Segunda División del fútbol catracho.

Por la jornada 6 de la Liga de Ascenso, en el municipio de Río Lindo, Cortés, Leone visitaba a Brasilia.

Flores, actual mediocampista de Leone FC, fue titular y disputó todo el encuentro.

El partido finalizó en empate 1-1 tras un caliente encuentro que tuvo algunas rispideces que no pasaron a mayores.

Sin embargo, luego del partido todo se descontrolaría y dejaría una bochornosa imagen con el jugador siendo detenido.

Según el informe oficial, Flores habría ingresado al vestuario rival con un arma de fuego a amenazar a los futbolistas de CD Brasilia.

Ante esto los agentes de la Policía decidieron actuar y lo terminaron reduciendo para desarmarlo.

Relatan qué fue lo que pasó con Mayron Flores

Horas después del incidente, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para desmentir todo lo que estaba saliendo en los medios.

“Todo lo que sale en esos medios de comunicación es falso yo solo me metí a separar 2 compañeros para que no pelearan todo lo que ponen es falso nada más para dañar la imagen mía y la del club .Todo está bien así que paren ese show que se tienen que nadie sacó armas y nadie tampoco amenazó a nadie todo eso es falso”, escribió.

Asimismo uno de los referentes de Brasilia dio a conocer su versión de los hechos al relatar que evidenemente hubo amenaza con arma de fuego.

“Era una discusión o intercambio de palabras normal que se dan después de un partido bravo, un compañero se encaró con un jugador de Leones fue el inicio, yo me metí a calmar el asunto y a apartarlos y como los dos camerinos están pegados, de repente veo a Lauro Chimilio apuntándome con una pistola”, contó Oidel Pérez.

Pérez también fue enfático al contar que Flores no fue quién los amenazó, pero que sí se hizo responsable del arma de fuego.

“Él (Flores) se hizo responsable de ser el dueño de la pistola, también se llevaron a Chimilio”, reveló por lo que fueron dos futbolistas los detenidos.

Hasta el momento ninguno de los jugadores ni la Policía Nacional han dado más detalles de lo que ocurrirá con el futbolista.

