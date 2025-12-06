“Panamá eliminada”: en España le pegan a Thomas Christiansen con la sentencia que nadie quería escuchar para el Mundial 2026

Panamá no pierde las esperanzas ante las dificultades presentadas en el sorteo de la FIFA. Muchos aficionados se desmoronaron al conocer los oponentes con los que deberá lidiar el conjunto en sus primeras tres presentaciones oficiales.

El equipo canalero cayó en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, en el que para algunos especialistas es el cuarteto de mayor dificultad. Ya se especula con la temprana eliminación de la plantilla en la primera ronda del Mundial 2026.

Una de las voces que sumó su advertencia a Thomas Christiansen fue la de David Valdearenas, el periodista español que a su vez es fanático de Guatemala, que dejó las chances de la Selección Nacional reducidas al mínimo porcentaje. “Panamá eliminada”, fue el título de su más reciente video de Tiktok.

Thomas Christiansen recibió una advertencia indeseable de cara al Mundial 2026

“Panamá tiene un 0,01% de probabilidades de clasificarse para la siguiente ronda del Mundial. Y aquí decimos 0,01% porque nada en esta vida es seguro, excepto la muerte. Es más fácil que me vuelva a nacer flequillo natural a que Panamá pueda clasificarse ante semejante grupo”, dijo Valdearenas, compatriota de Christiansen.

“El objetivo de Panamá allí tiene que ser el de no salir con goleadas extremas. Tiene que ser el de disfrutar la experiencia, intentar competir lo máximo posible, y que las goleadas sean lo menos abultadas posible. El mayor objetivo tiene que ser no salir con goleadas extensas, grotescas”, sentenció.

“La otra vez creo que Inglaterra les metió seis, ¿no? Pues, el objetivo tiene que ser que Inglaterra no te vuelva a marcar seis. Cuatro, cinco goles. No lo digo con mala onda… Si estuviera Guatemala en el grupo, diría lo mismo. No soy antipanameño, pero Panamá está eliminada”, finalizó Valdearenas.

