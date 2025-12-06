Pérez Zeledón vs. Herediano: ¿A qué hora y cómo ver el partido que puede dejar eliminado a Jafet Soto? Liga Promerica de Costa Rica 2025

Herediano y Pérez Zeledón jugarán un encuentro trascendental para el Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica de Costa Rica. El Team es el bicampeón de esta competencia. Ambos equipos pelearán con Liberia por un lugar en semis, donde ya aparecen Alajuelense, Saprissa y Cartaginés, en ese mismo orden.

Ninguno de los protagonistas depende de sus propios pasos para avanzar hacia la siguiente ronda. Además de conseguir la victoria, tendrán que esperar a que Cartaginés se imponga a Liberia. Un empate en Cartago los dejaría eliminados.

Desde Fútbol Centroamérica recopilamos todos los datos que usted no puede dejar de conocer acerca de este encuentro. El mismo dará cierre a la etapa de campeonato inicial de la competencia. A continuación, detalles y transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Pérez Zeledón vs. Herediano por Liga Promerica 2025?

Pérez Zeledón recibirá a Herediano el domingo 7 de diciembre a las 16 horas de Costa Rica (17 horas de Panamá y 18 horas ET de Estados Unidos) por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, en el Estadio Municipal.

¿Dónde ver EN VIVO a Herediano vs. Pérez Zeledón por la Liga Promerica 2025?

Herediano vs. Pérez Zeledón podrá verse EN VIVO a través de la pantalla de FUTV para toda Costa Rica.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano llega a la última jornada de la fase regular con 23 puntos en 17 fechas, lo que le permitió alcanzar el sexto lugar de la tabla general. No solamente está en la obligación de ganar, sino que depende de que Cartaginés derrote a Liberia para clasificarse a la siguiente etapa de el Torneo Apertura 2025.

¿Qué tiene que pasar para que clasifique Herediano y Jafet Soto no quede eliminado?

Para clasificarse a semifinales, el equipo de Jafet Soto necesita la combinación de dos resultados: tiene que ganarle a Pérez Zeledón como visitante, y esperar a que Cartaginés se imponga a Liberia como local.

Si los Guerreros del Sur le ganan al Team y el equipo de Cartago saca su debido triunfo, serán ellos los que clasifiquen. Cualquier otra combinación de números hará que clasifique el conjunto pampero.

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón llega a la última jornada de la fase regular con 23 puntos en 17 fechas, lo que le permitió alcanzar el quinto lugar de la tabla. No solamente está en la obligación de ganar, sino que depende de que Cartaginés derrote a Liberia para clasificarse a la siguiente etapa de el Torneo Apertura 2025.

¿Quiénes serán los árbitros de Herediano vs. Pérez Zeledón?

Árbitro central: Josué Ugalde.

Asistente 1: Danny Sojo.

Asistente 2: Osvaldo Luna.

Cuarto árbitro: Adrián Gerardo.

VAR: Steven Madrigal.

AVAR: Diego Salazar.